Представлено сочетание клавиш и выполнен переход на языковую модель GPT-4 по умолчанию

Компания OpenAI представила значительное обновление чат-бота ChatGPT, призванное улучшить взаимодействие с пользователем. Обновление будет распространяться на следующей неделе и содержит подсказки, предлагаемые ответы и установку GPT-4 в качестве языковой модели по умолчанию.

Новые примеры подсказок помогут лучше формулировать запросы, заменяя прежнюю пустую начальную страницу. Предлагаемые ответы помогут вести беседы.

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Значительным событием станет переход по умолчанию на языковую модель GPT-4 вместо прежней версии 3.5. Чат-бот запомнит последнюю выбранную модель, чтобы не нужно было каждый раз активировать её вручную.

Обновление даст возможность загружать сразу несколько файлов для анализа. Данная функциональность представлена в бета-версии Code Interpreter у подписчиков платной версии Plus.

Увеличится время, в течение которого не будет выполняться выход из аккаунта пользователя. Повышено удобство страницы входа в аккаунт.

Предлагается поддержка сочетания клавиш. Среди них «Ctrl + Shift + C» копирует блоки кода, «Ctrl + /» показывает полный список сочетаний клавиш.

Уже ведётся работа над версией языковой модели GPT-5. Среди её особенностей уменьшение так называемых галлюцинаций, улучшенная память и прочие параметры.