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Speis За пост начислено вознаграждение
ChatGPT может подобрать оптимальный вариант ПК за имеющуюся сумму
Искусственный интеллект поможет пользователям собрать ПК

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С момента создания искусственного интеллекта прошло достаточно времени. ИИ помогает рядовым пользователям во многих сферах. Теперь, ссылаясь на бюджет пользователя, он может собрать ПК, а если быть точнее - подобрать комплектацию.

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Newegg на днях добавила к ChatGPT односторонний плагин, который прежде всего призван помочь потребителям собрать самый оптимальный вариант за указанную сумму.

Как показала практика, ИИ вполне может справиться с этим: авторы из Tom’s Hardware попросили его собрать ПК за $1000, в целом ChatGPT справился очень даже успешно с поставленной задачей. 

Правда, как заявляют сами разработчики плагина, на сегодняшний день есть ещё кое-какие недочёты. Но такой вариант подборки отлично подойдёт тем потребителям, которые не разбираются вообще в характеристиках компьютеров. Ну а разработка и тестирование плагина ещё не завершены, в будущем как уверяют разработчики, возможностей будет ещё больше.

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#искусственный интеллект #chatgpt
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