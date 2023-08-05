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Анонсирован смартфон Poco M6 Pro 5G на Snapdragon 4 Gen 2
Бюджетный аппарат появится на прилавках 9 августа

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В Индии состоялся анонс очередного смартфона линейки Poco M, модели Poco M6 Pro 5G. Этот аппарат приходит на смену выпущенному в прошлом году M4 Pro 5G. В Китае устройство предлагается под именем Redmi Note 12R.

Аппарат обладает экраном размером 6,79 дюйма с вырезом по центру, разрешением FHD+, яркостью до 550 нит и частотой 90 Гц. Задняя панель выполнена в двух цветах и обладает длинным модулем камеры чёрного цвета. Внутри кнопки питания находится сканер отпечатков пальцев.

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Главная камера сзади имеет разрешение 50 Мп, рядом есть сенсор глубины 2 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 2, который произведён на техпроцессе 4 нм. Объём памяти равен 6 ГБ, хранилище 128 ГБ. Ещё 6 ГБ обеспечивает виртуальная оперативная память. Ёмкость батареи 5000 мАч, мощность зарядки 18 Вт. Работает устройство на Android 13. Доступны стандарт связи Wi-Fi 5, Bluetooth и 5G. Предлагаются зелёный и чёрный цветовые варианты, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #poco
Источник: gizmochina.com
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Сейчас обсуждают

REY_B_
19:40
У меня вот на 7900ХТ не пищат. Не по отзывам, а по факту. И для сравнения, про НВидиа пишут, что дросселя там пищат почти у каждого.
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
MinerETh
19:39
В последних поколениях то же самое. Он тебе это и хотел донести.
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
FelsheR-BAN100908
19:38
Мне тебя очень жаль. Это были лаги))
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
Евгений Сом
19:38
т.е. ты хочешь сказать что если у тебя в игре будет 40 фпс (а в шутеры с таким играть нереально) то ты откажешься от 60-ти? (с которыми уже играть можно). Вот например наглядное сравнение 30 с 60 кот...
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
MinerETh
19:37
У меня вторая карта 7900хт, выглядит убого, я её всё равно не включаю. Это аналогия к твоей писанине.
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Дмитрий Малинин
19:37
Сравнение идёт последних поколений -зачем мне сравнение 11700 и 5600? У меня 7000 от АМД у интела 13 поколение-про инх и идёт речь
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
glavhyilo
19:36
экономику России,ничего не берёт
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FelsheR-BAN100908
19:35
Мне неинтересен урок истории про радеоны и прочие рудименты. ХотьCyrix не вспомнил. На том спасибо.)
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REY_B_
19:34
Тогда по Вашему телик уделает видяху. - Кидаешь 24 ФПС, и он выдаёт 120. На телике ещё плавнее! По факту, киношные 24ФПС на глаз мало кто заметит. Там расчёт вообще на огромный экран, который гораз...
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
Дмитрий Малинин
19:34
Раз спросил значит интересует иначе зачем бы я спрашивал?
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
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