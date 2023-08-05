Бюджетный аппарат появится на прилавках 9 августа

В Индии состоялся анонс очередного смартфона линейки Poco M, модели Poco M6 Pro 5G. Этот аппарат приходит на смену выпущенному в прошлом году M4 Pro 5G. В Китае устройство предлагается под именем Redmi Note 12R.

Аппарат обладает экраном размером 6,79 дюйма с вырезом по центру, разрешением FHD+, яркостью до 550 нит и частотой 90 Гц. Задняя панель выполнена в двух цветах и обладает длинным модулем камеры чёрного цвета. Внутри кнопки питания находится сканер отпечатков пальцев.

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Главная камера сзади имеет разрешение 50 Мп, рядом есть сенсор глубины 2 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 2, который произведён на техпроцессе 4 нм. Объём памяти равен 6 ГБ, хранилище 128 ГБ. Ещё 6 ГБ обеспечивает виртуальная оперативная память. Ёмкость батареи 5000 мАч, мощность зарядки 18 Вт. Работает устройство на Android 13. Доступны стандарт связи Wi-Fi 5, Bluetooth и 5G. Предлагаются зелёный и чёрный цветовые варианты, пишет Gizmochina.