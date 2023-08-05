Более 43% из них нацелены на США

Согласно отчёту компании Malwarebytes, количество атак приложений-вымогателей сейчас находится на историческом максимуме. Значительный всплеск случился за последние 12 месяцев, страдают главным образом США. Из 1900 зарегистрированных атак на США приходится свыше 43%, что означает рост на 75% за год.

Не такими высокими темпами растёт количество атак вымогателей в Германии, Франции и Великобритании. В отчёте описывается 48 групп приложений, которые за указанный период атаковали американские компании, государственные учреждения и отдельных пользователей. Больше всего досталось медицинским и образовательным учреждениям.

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Речь идёт только о зафиксированных атаках, хотя на самом деле их может быть значительно больше. Некоторые пострадавшие организации могут платить выкуп и не заявлять об атаки.

Крупнейшей группой вымогателей считается Clop. Она задействует уязвимости нулевого дня в программном обеспечении. В нынешнем июне использовалась такая уязвимость в корпоративном приложении для передачи файлов. Результатом стал взлом серверов сотен компаний, включая крупный пенсионный фонд в США.

Malwarebytes пишет, что переход на уязвимости нулевого дня с прежней тактики рассылки фишинговых электронных писем и скачивания вирусов может быть причиной роста числа зарегистрированных атак.

Число атак во Франции за минувшие 12 месяцев выросло вдвое, в первую очередь пострадали негосударственные учреждения. В Великобритании зафиксированы 200 атак со стороны 32 групп. Если годом ранее ранее в Великобритании сообщалось об одной атаке в месяц, то теперь их число выросло до восьми в месяц, пишет Engadget.