На официальном сайте сертификаций появились модели планшетов SM-X610 и SM-X616B, с подробными техническими характеристиками

Согласно одному из иностранных технологических изданий планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ недавно прошел сертификацию FCC, показав, что он будет поддерживать две версии Wi-Fi и 5G.

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На странице сертификации появились модели планшетов SM-X610 и SM-X616B, относящиеся к Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Согласно информации на странице сертификации, планшет оснащен аккумулятором с номером модели EB-BX 818 ABY, поддерживающим быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт и возможность ввода стилусом S Pen.

По информации о текущей оценке можно сказать, что его одноядерная оценка составляет 987, а многоядерная — 2731, что приблизительно на 40% больше, чем у того же Galaxy Tab S7 FE 5G. Помимо этих деталей, сертификация FCC не раскрывает другие характеристики планшета.

Из ранее известных характеристик планшета у нас получается следующее: модель - SM-X616B; процессор - Exynos 1380; память - 8 ГБ; экран - 12,4 дюйма; Биометрический датчик - датчик отпечатков пальцев; Динамики - аудио с двумя динамиками; Размеры - 285,4 х 185,4 х 6,54 мм.

Цветовые вариации планшета Samsung Galaxy Tab S9 FE+ включают: серый, серебряный, светло-розовый и светло-зеленый.

Дата релиза пока ещё не объявлена, но, предположительно, состоится уже в середине-конце августа.