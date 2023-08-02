В этой франшизе могут быть и другие игры

Во время оглашения результатов очередного финансового квартала компания Electronic Arts сообщила, что игра Star Wars Jedi: Survivor появится на консолях прошлого поколения PlayStation 4 и Xbox One. Ранее разработчики игры из Respawn Entertainment говорили, что этого не произойдёт, чтобы воспользоваться всеми техническими возможностями оборудования последнего поколения.

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Однако, поскольку консоли прошлого поколения имеются у большого числа геймеров, в EA решили заработать на них. Сообщается также, что релиз игры стал коммерчески успешным и привлёк внимание миллионов покупателей. В пресс-релизе сказано, что в этой игре геймеры проводят больше времени, чем в прошлой части Fallen Order.

Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон сообщил, что в свете успеха этой части игры в будущем должны появиться и новые, а выход на консолях прошлого поколения даст франшизе ещё один импульс, пишет wccftech.