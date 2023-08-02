Модель с размером экрана 1,91 дюйма

Компания Amazfit продолжает расширять свои предложения на рынке носимых устройств. На этот раз она выпускает часы Bip 5 с экраном TFT размером 1,95 дюйма, аккумулятором и ёмкостью 300 мАч и возможностью отслеживания медицинских показателей.

Разрешение экрана TFT составляет 320 x 380, плотность пикселей 260 ppi. Закалённое стекло защищает экран от ударов и бережёт от пятен.

реклама

Датчик BioTracker измеряет частоту сердечных сокращений, кислород в крови и уровни стресса. Для этого применяется метод под названием фотоплетизмография, где рассматривается поглощение света кровеносными сосудами.

У часов есть система позиционирования на основе GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. К смартфону они подключаются посредством Bluetooth 5.2. Используется приложение Zepp, поддерживающее системы от Android 7.0 и iOS 14. Продолжительность работы достигает 5 дней при интенсивных нагрузках и вдвое больше, если не используются описанные выше функции.

Также здесь есть встроенный микрофон и динамик, что даёт возможность применять часы как телефон. При этом они не поддерживают SIM-карты, поэтому необходимо подключение к смартфону.

Стоимость этой модели в Европе составляет 8,9 евро, пишет Gizmochina.