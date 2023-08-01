Количество серверов на архитектуре Arm неуклонно растёт

Столкнувшись с трудностями с получением высокопроизводительных серверов на архитектуре x86, китайские дата-центры перешли на Arm. Инвестиционная компания Bernstein приводит статистику, согласно которой 40% серверов на этой архитектуре сейчас находятся в Китае.

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Большинство современных серверов работают на процессорах x86 производства Intel или AMD. Однако, популярность Arm растёт, чему способствует разработка и внедрение систем на чипах такими компаниями, как AWS, Ampere, Google, Fujitsu, Microsoft и Nvidia. Даже в США в дата-центрах Arm встречается всё чаще, но для Китая это вынужденная мера из-за невозможности приобрести процессоры Intel Xeon или AMD EPYC.

Ряд компаний в Китае занимаются разработкой систем на чипе на Arm. Это как потребительские процессы, так и процессоры для дата-центров. В число этих компаний входят Alibaba, Huawei и Phytium.

Последние две включены правительством США в чёрный список и лишены доступа к передовым техпроцессам компании TSMC. Alibaba запрещено лицензировать процессорные ядра Arm Neoverse V-серии, как и другим китайским производителям.

Также многие разработчики, такие как Huawei, находят перспективной архитектуру RISC-V. У неё открытый исходный код и она может содержать гибко настраиваемые вычислительные ядра общего назначения для определённых рабочих нагрузок. Наборы инструкций Armv8 и Armv9 пока имеют преимущество над RISC-V за счёт своей обширной поддержки со стороны компаний вроде AWS, Google, Nvidia, Microsoft, Qualcomm, Samsung и создаваемого им программного обеспечения, пишет Tomshardware.