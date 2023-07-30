Южнокорейский производитель собирается достичь этого за 5 лет

Глава подразделения Samsung Mobile Experience на этой неделе ответил на вопросы прессы и рассказал о дальнейших планах. В частности, Samsung уверена, что в течение следующих пяти лет по объёму поставок премиальных смартфонов сможет догнать Apple.

Также была приведена некоторая статистика касательно складных аппаратов Samsung. Каждый третий проданный в Южном Корее в этом году премиальный смартфон будет складным. Эта категория перевалит за отметку в 20% всех продаж флагманских аппаратов Galaxy.

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Чтобы понимать масштаб поставленной перед Samsung задачи, Apple в этом году собирается выпустить 84-89 млн экземпляров iPhone 15. Если продажи начнутся в конце сентября, в этом году у Apple останется три месяца на реализацию такого количества iPhone 15. Смартфоны Galaxy S23 продаются уже около полугода, но пока не достигли и половины от вышеназванных 84-89 млн.

Южнокорейский производитель считает, что сейчас догнать Apple на рынке дорогих смартфонов ей мешает отсутствие стабильной экосистемы и цены. В первом случае вместо единой операционной системы для устройств разных типов компании может создавать объединяющие их приложения. Что касается цен, их нужно делать более доступными.

По совокупному объёму поставок во всех ценовых категориях Samsung опережает Apple. Южнокорейского производителю придётся постараться, чтобы перевести количество в качество, точнее в прибыль, пишет wccftech.