В ТАСС напомнили, что это не первый подобный случай, когда новинки Samsung стали продаваться в России до мирового релиза.

В России стартовали продажи Samsung Galaxy Z Flip 5 и Fold 5. Интересными стали два момента. Во-первых, устройства не должны поставляться на территорию государства, так как компания разорвала сотрудничество с РФ. Во-вторых, продажи запустили на две недели раньше, чем в мире.

Агентство ТАСС опубликовало информацию о том, что МТС приступили к продаже этих телефонов. Уже сейчас можно купить устройства, которые выпустят в мире только через две недели. Их релиз планировался 11 августа.

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Стартовая цена Flip 5 – около 110 000 рублей, стоимость Fold 5 начинается от 190 000 рублей. Сейчас покупка гаджетов максимальна выгодна. Ритейлер проводит акцию. При приобретении одной из двух моделей в подарок идут наушники Samsung Buds2 Pro.

«Потрогать вживую» смартфоны можно только в магазинах МТС. Другие крупные представители рынка, включая «М.Видео» и «Эльдорадо», предлагают клиентам оформить предзаказ на приобретение новинок.

В ТАСС напомнили, что подобные прецеденты уже случались. Новинки от Samsung появлялись в России раньше, чем в мире. Аналогичная ситуация произошла в феврале нынешнего года с линейкой смартфонов Galaxy S23. При этом сейчас нет официальных поставок техники производителя в РФ.