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Представлена крупная портативная игровая консоль Meteorish TJD T101 на Windows
Устройство с диагональю экрана 10,9 дюйма и весом почти 900 г

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Компания Meteorish анонсировала новую консоль для геймеров, модель TJD T101. Среди портативных устройств её можно считать достаточно крупной за счёт дисплея IPS LCD размером 10,1 дюйма при разрешении 1920 х 1200 и соотношении сторон 16:10 . Среди конкурентов можно вспомнить консоли x86 с дисплеями 7 дюймов, включая выходящую скоро GPD Win Mini и уже продающиеся Steam Deck и Asus ROG Ally. Среди более крупных моделей представлены AYANEO KUN и ONEXPLAYER, но и они меньше рассматриваемой.

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Покупатели смогут выбрать между вариантами консоли на процессорах Ryzen 5 7640U и Ryzen 7 7840U, а объём подключаемого через слот M.2 2280 накопителя PCIe SSD достигает 4 ТБ.

Консоль поддерживает стандарты связи и варианты подключения Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB4, microSD. Корпус имеет размер 343 х 155 х 19,9 мм, вес 890 г. Для сравнения, параметры популярной игровой консоли Steam Deck составляют 298 x 117 x 49 мм при весе 669 г.

Ёмкость батареи в данном случае 60 Вт*ч при поддержке зарядки 100 Вт.

Новинка будет продаваться не в магазинах, а на платформе народного финансирования Indiegogo. Известно, что версия с Ryzen 5 7640U, 16 ГБ и 1 ТБ SSD стоит $600, на Ryzen 7 7840U, 32 ГБ и 2 ТБ SSD предлагается за $1000, пишет Gizmochina.

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#игровые консоли #meteorish
Источник: gizmochina.com
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Сочувствую твоему горю. Ведь даже без рук или ног человек продолжает оставаться думающим человеком, а вот без мозгов это уже овощ, что ты и подтверждаешь.
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Евгений Сом
10:28
Ну если нубяра тупой то поэтому и взял )))))))))) Ты посмотри на TDP нубяра тупой, если их сравнять то 7800X3D который и так рвет 13900K в играх порвет вообще по полной. Сравнивать с 13900KS который ...
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Китя.
10:23
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Aaa
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