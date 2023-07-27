Подсветка даст возможность играть в темноте

Компания AYANEO недавно анонсировала компактные консоли Air 1S и Pocket Air для любителей видеоигр на ходу. Теперь представлена новая уникальная модель, ставшая первой на платформе Windows консолью подобного рода с выдвижной клавиатурой с подсветкой.

AYAONEO Slide по своему внешнему виду похожа телефоны прошлых лет с QWERTY-клавиатурой. Устройство обладает экраном IPS LCD размером 6 дюймов формата Full HD с яркостью до 400 нит. Дисплей поддерживает 85% цветового диапазона DCI-P3 и 120% sRGB.

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Имеется пара полноценных разъёмов USB4, слот M.2 для хранилищ PCIe 4.0 и слот microSD. Внутри находится на APU AMD на архитектурах Zen 4 и RDNA 3. Прежде таких консолей с подсветкой не выпускали.

Ещё здесь есть 6-осный гироскоп, джойстики и триггеры на основе эффекта Холла. Релиз ожидается в недалёком будущем, пишет Gizmochina.