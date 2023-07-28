Южнокорейский производитель не забывает про недорогие смартфоны

Компания Samsung готовит к релизу недорогой смартфон из линейки Galaxy M. Модель Galaxy M44 5G должна быть выпущена вслед за Galaxy M34 5G. Пока устройство посетило бенчмарк Geekbench.

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Благодаря этому можно узнать о модельном номере SM-M446K, то есть данный вариант предназначен для Южной Кореи. В описании назван также чип с кодовым именем lahaina. Он состоит из четырёх ядер с частотой 1,8 ГГц, трёх с частотой 2,42 ГГц и главного ядра с частотой 2,84 ГГц. Судя по таким характеристикам, это система на чипе Snapdragon 888. Аппарат имеет 6 ГБ оперативной памяти, может быть также вариант с большим объёмом памяти. Работает устройство на системе Android 13.

Результаты одноядерного и многоядерного тестирования составили 1531 и 3771 балл. Это первое появление данного смартфона и другие характеристики пока не называются. Если в ближайшие недели он получит необходимые сертификаты, это может дать дополнительную информацию.

Ранее в Индии был представлен Galaxy M34 5G, который ждут и в других странах. Это смартфон с экраном AMOLED с частотой 120 Гц и главной камерой 50 Мп с оптической стабилизацией. Здесь применяется процессор Samsung Exynos 1280, 8 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ. Ёмкость батареи равна 6000 мАч, а мощность зарядки 25 Вт, пишет Gizmochina.