Также могут быть представлены два планшета Fan Edition

В среду компания Samsung представила ряд мобильных устройств, но в их числе не было более дешёвых вариантов смартфонов Galaxy S23, которые некоторые рассчитывали увидеть. При этом Samsung обещает, что в скором времени смартфоны Fan Edition следующего поколения будут представлены.

Об этом в разговоре с журналистом сообщил вице-президент мобильного подразделения Samsung в Южной Африке. В этом году в интернете уже публиковали изображения Galaxy S23 FE. Это позволяет рассчитывать на появление смартфона до конца года.

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Новая модель должна заполнить промежуток между Galaxy A54 5G и стандартной версией Galaxy S23. Ожидается, что одна версия будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, а другая на Exynos 2200. Также могут быть представлены два планшета Galaxy Tab S9 FE.

Не исключено, что смартфоны и планшеты будут анонсированы в августе, пишет