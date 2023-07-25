Ожидается, что новинка появится в новых флагманских смартфонах серии Vivo X100

Vivo V1 был анонсирован еще в 2021 году как первый чип компании для обработки изображений. Этот чип обещал повысить качество изображений телефонов Vivo и принес заметные улучшения в этом плане. Позже компания также анонсировала чипы V1+ и V2 с некоторыми оптимизациями. Теперь китайская компания готова выпустить чип для обработки изображений V3 в конце этого месяца с впечатляющим портретным режимом 4K.

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Jia Jingdong, вице-президент Vivo и генеральный менеджер по стратегии бренда и продукции, объявил о грядущем чипе обработки изображений V3 на Weibo. Чип станет центральной частью фестиваля изображений Vivo, который пройдет с 23 по 31 июля. В первую неделю фестиваля также будет анонсирован запуск новейшей технологии обработки изображений компании, завершение конкурса фотографий мобильных телефонов vivo Imaging Plus и награждение победителей конкурса ультракороткометражных фильмов vivo × FIRST.

Тизер, которым поделился исполнительный директор, показывает, что чип основан на 6-нм техпроцессе и обладает значительными возможностями. Это позволит смартфонам Vivo снимать видео в портретном режиме с разрешением до 4K и даже предлагать расширенные функции редактирования постобработки. Можно с уверенностью сказать, что чип будет представлен во флагманах Vivo X100, которые ожидаются в конце этого года.

Напомню, чип Vivo V1 впервые был представлен в серии Vivo X70 в сентябре 2021 года. Он был создан для работы в смартфонах для улучшения шумоподавления, динамического диапазона и цветопередачи. Кроме того, он также поддерживает технологию MEMC, улучшая плавность видео.