Скоро новинки Vivo должны поступить в продажу

Китайский производитель Vivo в недалёком будущем собирается представить в разных странах смартфоны серии Vivo V29. В частности, аппарат в конце этого месяца или в начале следующего попадёт в Турцию. Турецкий сайт производителя поделился изображениями устройств Vivo V29 и V29 Pro.

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На обратной стороне аппаратов основная камера находится в верхнем кольце, а две другие камеры во втором кольце, там же светодиодная вспышка. Так выглядит Vivo V29.

У этого смартфона ожидается экран AMOLED размером 6,78 дюйма с разрешением FHD+, частотой 120 Гц и передней камеры 50 Мп с автофокусом. Основная задняя камера 64 Мп с оптической стабилизацией. Устройство работает на процессоре Snapdragon 778G Plus, у него 12 ГБ памяти, хранилище 256 ГБ, батарея 4505 мАч и мощность зарядки 80 Вт.

Vivo V29 Pro обладает таким же экраном, процессором Dimensity 8200, 12 ГБ памяти, хранилищем 512 ГБ, батареей 4600 мАч, зарядкой 80 Вт. Здесь передняя камера 50 Мп с оптической стабилизацией и автофокусом, основная задняя 50 Мп, телефото 12 Мп и сверхширокоугольная 8 Мп. Оба аппарата будут работать на Android 13 с оболочкой FunTouch OS 13, пишет Gizmochina.