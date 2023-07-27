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Minisforum представляет портативный компьютер за $649 с видеокартой Intel Arc A730M
Видеокарты Intel заинтересовали создателей мини-ПК

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Когда состоялся первый анонс этого портативного компьютера в начале лета, ещё не было известно о намерении Intel отказаться от производства собственных компактных ПК серии NUC. Сторонние производители без проблем могут воспроизвести NUC, но модели с графикой Intel Arc встречались нечасто.

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Однако, и здесь незаменимых не оказалось. Asus, MSI, Gigabyte и ASRock недавно анонсировали новые компактные компьютеры. Теперь компания Minisforum представляет модель HN2673 с видеокартой Intel.

HN2673 нельзя назвать совсем портативным. Это уменьшенный настольный ПК с материнской платой формата Micro-ATX. Изображение показывает процессор Core i5-12650H Alder Lake и форм-фактор видеокарты MXM, что означает возможность извлекать её. Правда, ничего не говорится о возможности апгрейда и поддержке других видеокарт в этой системе. Возможно, виноваты ограничения по мощности и нагреву. Впрочем, охлаждение здесь достаточное для карты A730M с TGP 95 Вт.

Предположительно, это первый компьютер с версией A730M с памятью 6 ГБ. По умолчанию Intel предлагает 12 ГБ, но Minisforum использует более дешёвый вариант. Этот компьютер не будет продаваться в голом виде (barebone), поскольку процесс сборки довольно сложен.

Также здесь отсутствует поддержка внешней графики и интерфейса HDMI 2.1. Вместо него имеются два разъёма HDMI 2.0 и два USB Type-C с поддержкой DisplayPort. Это даёт возможность подключить сразу четыре монитора.

В США компьютер стоит $649 с 10-ядерным процессором Core i5-12650H, картой Arc A730M 6 ГБ, 16 ГБ DDR4 и 512 ГБ SSD. Ещё можно установить два 2,5-дюймовых SSD SATA, пишет Videocardz.

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#intel #видеокарты #компьютеры #minisforum
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