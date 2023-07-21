Недорогая модель может стать отличным выбором для первой покупки умных часов

На этой неделе компания Huawei представила очередные смарт-часы. Специальная версия Huawei Watch Fit поступает в международную продажу, предлагая большой экран AMOLED размером 1,64 дюйма с поддержкой Always-on Display и наличием GPS. При малых нагрузках часы способны работать на протяжении 9 дней, предлагая отслеживание более 100 режимов физической активности.

Новая модель похожа на других представителей этой серии своим прямоугольным экраном. На выбор даются чёрный, розовый и зелёный цветовые варианты с силиконовыми ремешками. Это довольно лёгкие часы с толщиной корпуса 10,7 мм. Экран занимает 70% корпуса и обладает разрешением 456 × 280 при плотности пикселей 326 ppi и способности показывать 16,7 млн цветов.

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Любое изображение можно поставить в качестве обоев на экран. Также на выбор даётся более 10000 готовых циферблатов с поддержкой Always On Display. Технология Huawei TruSeen 5.0 на основе алгоритма искусственного интеллекта круглосуточно следит за частотой сердечных сокращений пользователя. Точность должна стать лучше на 10%, как и точность отслеживания сна.

Часы способны отслеживать более 100 видов физической активности. Вы будете получать уведомления о телефонных звонках и сможете прямо с часов отвечать на текстовые сообщения. При малой нагрузке часы смогут работать 9 дней, а при средней 6 дней. 5 минут зарядки должны дать возможность работать более суток.

Пока часы продаются в Бразилии по цене около $104, но скоро появятся и в других странах, пишет Gizmochina.