В новом смартфоне предполагается наличие улучшенного шарнира и разогнанного чипсета Snapdragon 8 Gen 2

Компания Samsung является законодателем моды на складные смартфоны и имеет в настоящее время преимущество в данном сегменте. Корейская компания сделала идею складных смартфонов популярной в 2019 году, выпустив оригинальный Galaxy Z Fold. Серия Samsung Z опередила направление развития складных устройств для других производителей с точки зрения функций и удобства использования, хотя сейчас разрыв сокращается.

реклама

В настоящее время Samsung готовится к выпуску складных смартфонов следующего поколения Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5, которые должны быть представлены на мероприятии Galaxy Unpacked 26 июля.

В этом году Samsung Galaxy Z Flip 5 претерпит серьезные изменения в дизайне. В отличие от предыдущих моделей, у которых был довольно маленький внешний экран с ограниченными функциями, дисплей Galaxy Z Flip 5 получит большие изменения. Подобно тому, что можно было видеть на Motorola Razr 40 Ultra, грядущий телефон Samsung Flip может получить большой 3,4-дюймовый экран, возможно, с дополнительными функциями и элементами управления.

На главном экране Moto Razr 40 Ultra можно делать почти все, что и на главном экране. Однако, программная составляющая Samsung даже лучше, чем у Motorola, поэтому можем ожидать лучшего опыта работы на маленьком экране. В остальном дизайн телефона должен быть таким же, как у прошлогодней модели.

Основным экраном устройства может быть 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей Full HD с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, что соответствует Galaxy Z Flip 4, за исключением того, что он может переключаться на разрешение QHD.

Шарнир является важнейшим усовершенствованием Galaxy Z Flip 5. Он позволяет смартфону складываться, а современные телефоны-раскладушки Samsung имеют щель в центре из-за шарнирного механизма. Хотя это может не так сильно беспокоить после длительного использования телефона, но опыт без нее был бы намного лучше. Samsung, по-видимому, переработала шарнир, чтобы устранить данный минус.

Поговаривают, что корейская компания оснастила свои последние складные устройства шарниром, похожим на Google Pixel Fold и Oppo Find N2. Он минимизирует складки на дисплее и позволяет складывать телефон без зазоров.

Samsung оснастит Galaxy Z Flip 5 новейшим оборудованием, включая чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. При чём это может быть не обычный чип, а разогнанная версия, которую можно увидеть в серии Galaxy S23. Кроме того смартфон может получить 512 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ.

Также ходят слухи, что телефон получит обновление камеры, но оно, скорее всего, будет незначительным. Ожидается, что у него будет 12-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией изображения, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 12-мегапиксельная селфи-камера. Разрешение камер такое же, как у Galaxy Z Flip 4, но есть вероятность, что датчики будут больше. Galaxy Z Flip 5 также будет иметь большую батарею емкостью 3700 мАч и поддерживать зарядку мощностью 25 Вт. Телефон будет работать на Android 13 с оболочкой OneUI и иметь рейтинг защиты IPX8.

В сообщении утверждается, что Galaxy Z Flip 5 будет стоить 1199 евро за версию с 256 ГБ памяти во Франции, а модель с 512 ГБ будет стоить 1339 евро. Как видно, новый телефон-раскладушка немного дороже, чем Flip 4, стоимость которого в том же регионе начинается от 1049 евро.