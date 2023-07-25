Аппарат на процессоре Snapdragon 782G

В Китае во вторник состоялся анонс смартфона Oppo K11, который стал вторым в этом году после модели K11x. Новое устройство напоминает продающийся в других странах смартфон K11x.

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Oppo K11 получил экран AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением 1080 x 2412 пикселей, частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц, затемнением ШИМ 2160 Гц, яркостью 500 нит, поддержкой 10-битного цвета, плотностью пикселей 394 ppi и цветовым диапазоном P3. Экран плоский с отверстием по центру, а сканер отпечатков находится сбоку.

Разрешение передней камеры составляет 16 Мп, она снимает видео Full HD со скоростью до 30 кадров/с. Сзади находится основная камера 50 Мп с сенсором Sony IMX890 и оптической стабилизацией изображения. Рядом располагается сверхширокоугольная камера с полем обзора 112° и разрешением 8 Мп, есть также камера макро 2 Мп. Флагманский сенсор основной камеры способен улавливать больше света, что делает видео и фотографии более чёткими даже в темноте. Поддерживается запись видео вплоть до 4K 30 кадров/с.

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 782G с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 3.1. Версия с конфигурацией 12/512 ГБ в бенчмарке AnTuTu получила 719702 балла. Есть также версии с 12 ГБ памяти и хранилищем 256 ГБ. Поддерживаются карты памяти microSD.

Ёмкость батареи равна 5000 мАч при мощности зарядки 100 Вт. Производитель утверждает, что на полную зарядку уходит всего 26 минут при помощи входящего в комплект зарядного устройства. Также обещано, что ёмкость батареи составит не менее 80% спустя 1600 циклов зарядки-разрядки, то есть примерно через 4 года работы.

Для охлаждения устройство получило графитовый теплоотвод, ещё есть радиатор с испарительной камерой площадью 4129 мм² с жидкостным охлаждением. Смартфон работает на Android 13 с программной оболочкой ColorOS 13.1. Среди других его характеристики можно назвать возможность установить две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, линейный двигатель оси X, ИК-сенсор, порт USB-C, двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и разъём 3,5 мм. Толщина корпуса составляет 8,23 мм, весит аппарат 184 г.

В Китае будут предлагаться версии 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ за 1899 юаней, 1999 юаней и 2499 юаней. Доступны серый и синий цветовые варианты, пишет Gizmochina.