Это не отдельная карта, а часть игрового ПК Lenovo GeekPro 2023 года, который можно предварительно заказать на JD.com за 6 399 иен (около 896 долларов).

Судя по рендерам, которыми поделилась Lenovo, укороченная карта довольно проста по своему общему дизайну. Единственный охлаждающий вентилятор украшает серый кожух без какой-либо принтов или RGB-подсветки. Мы не видим порты, но заметно, что Lenovo разместила 8-контактный разъем PCIe на задней панели карты, чтобы облегчить укладку кабелей в ограниченном пространстве.

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GeForce RTX 4060 (не Ti) занимает нижнюю ступеньку в серии графических процессоров NVIDIA последнего поколения, что делает его лучшим кандидатом для конфигурации с малым форм-фактором (SFF). Его общая графическая мощность (TGP) составляет 115 Вт по сравнению со 165 Вт или 160 Вт для GeForce RTX 4060 Ti, 200 Вт для GeForce RTX 4070, 285 Вт для GeForce RTX 4070 Ti, 320 Вт для GeForce RTX 4080 и 450 Вт для GeForce RTX 4080.

Энергопотребление является ключевым показателем при попытке разместить графический процессор в меньший форм-фактор, потому что вы ведете борьбу с тепловыделением и температурой. GeForce RTX 4060 на данный момент, очевидно, лучший кандидат архитектуры Ada Lovelace в этом отношении. И похоже, что Lenovo придерживается эталонных характеристик (видеокарта не разогнана).

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Другие основные компоненты в конфигурации GeekPro включают процессор Intel Core i5-13400F 13-го поколения на базе Raptor Lake, 16 ГБ памяти DDR4-3200 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ.