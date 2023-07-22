Разработчики рассчитывают на новую функциональность

Похоже, в ближайшее время Twitter никуда не денется, хотя были опасения по причине появления конкурирующего приложения Threads. Новой социальной сети от Meta* не удалось удержать первоначально высокие темпы роста и интерес пользователей.

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За первые 5 дней количество пользователей Threads добралось до 100 млн, хотя неоднократно сообщалось, что функциональные возможности здесь пока ограничены. В результате сейчас количество пользователей сократилось почти на 70% от максимального значения. SimilarWeb пишет, что среднее время работы с приложением на Android и iOS уменьшилось с 19 минут в день до 4 минут. У Twitter этот показатель сейчас составляет около 30 минут.

Марк Цукерберг недавно рассказал, что быстрый рост Threads превзошёл первоначальные ожидания. До конца года главное внимание будет уделяться развитию базовой функциональности платформы и удержанию пользователей, пишет Techspot.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»