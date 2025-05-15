Он будет выделяться на рынке игровых планшетов благодаря самому производительному чипу в своëм классе, эффективной системе активного охлаждения, аккумулятору сверхбольшой ëмкости и относительно небольшому OLED-экрану.

Рынок геймерских гаджетов продолжает расширяться, и китайский бренд Red Magic готовится представить свой ответ конкурентам. 15 мая компания анонсировала скорый релиз игрового планшета, уже открыв предзаказы на крупных маркетплейсах. Детали о дате выхода и точных характеристиках пока не раскрыты, но утечки и анализ экспертов позволяют составить портрет устройства.

Согласно данным блогеров, включая известного инсайдера Digital Chat Station, новинка получит 9-дюймовый OLED-экран с разрешением 2400×1504 пикселей. Это меньше, чем у многих аналогов, но выбор в пользу компактности может стать преимуществом для мобильных геймеров. «Начинкой» планшета станет топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition с частотой до 4,32 ГГц, что гарантирует высокую производительность в ресурсоёмких играх.

Для борьбы с перегревом производитель добавил активную систему охлаждения с вентилятором — решение, редко встречающееся в планшетах. Ёмкость аккумулятора заявлена на уровне 8240 мА*ч, что превосходит большинство конкурентов. Однако отсутствие информации о поддержке беспроводной зарядки или её скорости оставляет вопросы к автономности.

Основным соперником Red Magic называют планшет Lenovo Legion Y700 четвёртого поколения. Устройство от Lenovo оснащено 8,8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 3040×1904 пикселей, частотой обновления 165 Гц и сенсорной частотой 360 Гц — ключевые параметры для киберспортивных дисциплин. При этом батарея на 7600 мА*ч и поддержка проводной зарядки 68 Вт позволяют быстро восполнять заряд.

Главное преимущество Lenovo — гибкость памяти: варианты до 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ и слот для карт до 2 ТБ. Red Magic пока не анонсировал подобные опции, но его цена, по прогнозам, будет примерно равна стартовой стоимости Y700.

Аналитики отмечают, что Red Magic делает ставку на баланс между мобильностью и мощью. Компактный экран и активное охлаждение могут привлечь тех, кто ценит портативность без компромиссов в производительности. В то же время Legion Y700 остаётся выбором для любителей максимальной детализации и скорости отклика.