Данные смартфоны серии OnePlus Ace 5 Extreme выйдут уже на следующей неделе.

14 мая компания OnePlus провела стратегическую презентацию, посвящённую развитию игрового направления своих устройств. В партнёрстве с MediaTek был анонсирован новый процессор Dimensity 9400e, а также две модели серии Ace 5 — Extreme Edition и Racing Edition, выход которых запланирован на следующую неделю. Чипсет Dimensity 9400e стал результатом совместной работы инженеров OnePlus и MediaTek в рамках специализированной игровой лаборатории.

Чип построен на архитектуре «Fengchi», которая позиционируется как первая флагманская платформа Dimensity, ориентированная исключительно на игры. Его ключевые особенности — 12-ядерный графический процессор, улучшенная энергоэффективность и поддержка сетевых технологий нового поколения. По заявлениям производителя, устройство демонстрирует более высокую частоту CPU, увеличенный кэш и превосходит аналоги в своём ценовом диапазоне по производительности GPU и AI-вычислениям.

Особый акцент OnePlus сделала на стабильности игрового процесса. Компания утверждает, что смартфоны серии Ace 5 смогут одновременно достигать рекордной средней частоты кадров и оптимальных показателей 1% Low — параметра, который отражает минимальную частоту кадров и критически важен для плавности геймплея. В рамках линейки представлены два устройства:

- OnePlus Ace 5 Extreme Edition оснащён топовым чипом Dimensity 9400+, который должен установить новый стандарт производительности в мобильных играх.

- OnePlus Ace 5 Racing Edition станет первым в мире смартфоном на базе Dimensity 9400e. Он ориентирован на бюджетный сегмент, но, как обещает бренд, превзойдёт конкурентов по стабильности кадровой частоты даже в ресурсоёмких играх. Обе модели получат игровое ядро Fengchi, оптимизированное для длительных сессий. Технологии охлаждения и адаптивная настройка ресурсов процессора позволят избежать перегрева и просадок производительности.

Анонс OnePlus и MediaTek вызвал оживлённые обсуждения в Интернете. Пользователи на форумах отмечают, что фокус на 1% Low — это шаг в правильном направлении, так как стабильность кадров часто важнее пиковой производительности. Однако некоторые скептики выражают сомнения в заявленной энергоэффективности чипов, напоминая о прошлых проблемах MediaTek с тепловыделением.

Если обещания производителя подтвердятся, серия Ace 5 может усилить позиции OnePlus в азиатском рынке, где конкуренция в бюджетном игровом сегменте особенно сильна. Официальные продажи стартуют уже на следующей неделе, и первые тесты покажут, действительно ли новые процессоры зададут тренд в индустрии мобильного гейминга.