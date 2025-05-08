Данная серия включает в себя стандартную версию 400 и высококлассную версию 400 Pro.

Компания Honor подтвердила запуск линейки смартфонов 400-й серии, запланированный на 22 мая 2025 года. В рамках презентации будут представлены две модели: базовая Honor 400 и флагманская 400 Pro. Хотя место мероприятия пока не раскрыто, анонс через малазийский аккаунт бренда в соцсетях и последующие утечки вызвали ажиотаж среди поклонников техники.

Базовая модель получит 6,55-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит — один из самых высоких показателей в сегменте. Это решение, как отмечают обозреватели, улучшит читаемость при солнечном свете. Основой устройства станет Snapdragon 7 Gen 3, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256/512 ГБ. Фотографические возможности Honor 400 включают основную камеру на 200 Мп, сверхширокоугольный модуль на 12 Мп и фронтальную камеру на 50 Мп. Емкость аккумулятора — 5300 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

Pro-версия позиционируется как флагман. Её 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080×2412 и Snapdragon 8 Gen 3 обещают топовую производительность, особенно для геймеров. Объëм оперативной памяти увеличен до 12 ГБ, а в системе камер добавлен телеобъектив на 50 Мп с оптической стабилизацией. Инновацией стала двойная фронтальная камера на 50 Мп с датчиком глубины, что, как предполагают блогеры, улучшит качество селфи и портретов. Несмотря на аналогичный аккумулятор на 5300 мА*ч, скорость зарядки в Pro-модели вырастет до 100 Вт — полная подзарядка займёт менее 30 минут.

Согласно данным европейских СМИ, Honor 400 стартует с 499 евро, а Pro-версия — с 799 евро. Аналитики отмечают, что эти цены ставят устройства в прямую конкуренцию с Xiaomi 14 Lite и Samsung Galaxy A55, где Honor делает ставку на более продвинутые камеры и экраны. В соцсетях уже появились обсуждения: часть пользователей хвалят выбор процессоров, другие задаются вопросом о целесообразности 200 Мп сенсора в условиях роста софтверной обработки изображений.