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СтарыйДед
Ранняя версия One UI 8.0 на базе Android 16 тестируется на Samsung Z Flip 6
Samsung может официально выпустить стабильную версию One UI 8.0 вместе с выпуском Z Fold 7 и Z Flip 7 в июле.

Компания Samsung, судя по последним данным, намерена исправить прошлые ошибки и ускорить выход обновлений для своих смартфонов. Согласно информации из зарубежных источников, Samsung Galaxy Z Flip 6 стал первым устройством, на котором началось тестирование One UI 8.0, основанной на Android 16. Это свидетельствует о смене стратегии бренда, который ранее критиковали за задержки с выходом One UI 7.0 на Android 15.

В социальных сетях появились доказательства активной работы над новой версией системы. Пользователь под ником Alfaturk16 опубликовал скриншот, подтверждающий, что международная версия Z Flip 6 уже получила раннюю сборку One UI 8.0. Обновление с идентификатором F741BXXU2CYD7 весит около 3,1 ГБ и включает патч безопасности за апрель 2025 года.

Хотя подробности о нововведениях пока не разглашаются, аналитики предполагают, что Samsung сосредоточилась на стабильности системы, оставив добавление функций на последующие этапы разработки.

Эксперты отмечают, что текущая версия, вероятно, предназначена для внутреннего тестирования. Это указывает на стремление компании заранее подготовить платформу, чтобы избежать повторения сценария с One UI 7.0, выход которой задержался, вызвав недовольство пользователей.

Ожидается, что стабильный релиз One UI 8.0 состоится в июле 2025 года — одновременно с анонсом новых складных устройств Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. После этого обновление начнут получать более старые модели Samsung. Если процесс тестирования пройдет без сбоев, пользователи смогут оценить новую систему уже в течение трёх месяцев после официального анонса.

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