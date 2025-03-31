Он имеет поддержку игровой технологии MediaTek HyperEngine.

Компания TCL расширила свой ассортимент, представив на международных рынках новинку — смартфон TCL 60R 5G. Устройство ориентировано на бюджетный сегмент и привлекает сочетанием современных технологий, таких как поддержка сетей пятого поколения, с доступной ценой от 119 евро за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

В основе гаджета лежит чипсет MediaTek Dimensity 6300, изготовленный по 6-нм техпроцессу. За графику отвечает Mali-G57 MC2, а интегрированный модем обеспечивает совместимость с актуальными стандартами 5G (3GPP R16). Производитель также отмечает оптимизацию для игр благодаря технологии HyperEngine, что делает устройство подходящим для нетребовательных мобильных развлечений. Модель оснащена 6,7-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+ (1600×720 пикселей).

Несмотря на скромную плотность пикселей, экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц, что обеспечивает плавную анимацию и отзывчивый интерфейс. Такая характеристика редко встречается в бюджетных устройствах, что может стать ключевым преимуществом для пользователей, ценящих комфорт при скроллинге и в простеньких играх.

Ёмкость аккумулятора составляет 5200 мА*ч — показатель выше среднего для сегмента, что гарантирует длительную работу без подзарядки. Однако мощность проводной зарядки ограничена 10 Вт, а беспроводная опция отсутствует. Это типично для бюджетных моделей, но может стать недостатком для тех, кто привык к быстрому восполнению энергии.

Основная камера имеет разрешение в 50 Мп, а спереди располагается 8-мегапиксельная камера, которой достаточно для видеозвонков и селфи. Среди дополнительных возможностей — защита от воды и пыли по стандарту IP54, боковой сканер отпечатков пальцев, NFC для бесконтактных платежей, слот для карт памяти TF, а также разъём 3,5 мм для наушников. Последняя особенность особенно актуальна для пользователей, предпочитающих проводные аудиоустройства.

При толщине 8,16 мм и весе 190 г смартфон сохраняет компактность, несмотря на крупный экран и массивную батарею. Дизайн выполнен в лаконичном стиле, характерном для современных устройств TCL.

TCL 60R 5G конкурирует с такими моделями, как Redmi Note 12 5G или Realme Narzo 60x, предлагая аналогичные характеристики, но выделяясь высокой частотой обновления дисплея. Однако компромиссы в виде HD-разрешения и медленной зарядки стоит учитывать.