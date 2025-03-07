POCO F7 Ultra может оказаться зарубежной переработанной версией REDMI K80 Pro.

Компания POCO, известная своими доступными флагманами, готовит сюрприз для поклонников в 2025 году. Впервые линейка F пополнится третьей моделью — POCO F7 Ultra, которая выйдет вместе с F7 Pro, нарушив традицию выпуска только двух устройств. Этот шаг усилит конкуренцию в сегменте топовых смартфонов, объединив передовые технологии и агрессивную ценовую политику.

Согласно данным Geekbench AI, модель с кодом 24122RKC7G, идентифицированная как POCO F7 Ultra, получит флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite и 16 ГБ оперативной памяти. Устройство станет глобальной версией Redmi K80 Pro, представленного в Китае в ноябре 2024 года, что подтверждается идентичными аппаратными решениями. ОС Android 15 «из коробки» обеспечит оптимизацию для мощного «железа». Смартфон оснастят 6.67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, что обещает сочную картинку и плавный интерфейс. Аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч поддержит 120 Вт проводную и 50 Вт беспроводную зарядку. Накопитель до 512 ГБ удовлетворит потребности даже требовательных пользователей.

Фотоспособности F7 Ultra включают тройную основную камеру: 50 МП сенсор с OIS для детализированных снимков, 32 МП сверхширокоугольный объектив и 50 МП телефото модуль с 2x оптическим зумом и стабилизацией. Для селфи предусмотрена 20 МП фронтальная камера, способная записывать видео в 4K. POCO F7 Ultra и F7 Pro поступят в продажу в конце месяца. Версия Pro, вероятно, унаследует платформу Redmi K80 с чипсетом Snapdragon 8 Gen3 и изменённым дизайном. Базовый F7 дебютирует позже — во втором квартале 2025 года на чипсете Snapdragon 8s Elite, продолжив стратегию «демократизации» премиальных технологий.