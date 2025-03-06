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СтарыйДед
Предстоящий смартфон Vivo Y300 Pro+ получит аккумулятор, ёмкость которого превышает 7300 мАч
Компания Vivo в скором времени выпустит Y300i, а следом и версию Vivo Y300 Pro+.

Компания Vivo продолжает расширять линейку бюджетных смартфонов Y300, предлагая пользователям устройства с впечатляющей автономностью и сбалансированными характеристиками. Уже доступные модели Y300 и Y300 Pro скоро пополнятся новинками — Y300i, анонсированным на 14 марта, и неофициально анонсированным Y300 Pro+, который обещает стать флагманом серии.

Согласно данным инсайдеров, vivo Y300 Pro+ выделится на фоне других моделей серии. Смартфон получит чипсет Snapdragon 7s Gen3, обеспечивающий необходимую производительность для повседневных задач и мобильных игр. Основной акцент сделан на автономности: устройство оснастят аккумулятором номинальной ёмкостью 7320 мА*ч — один из самых крупных в сегменте. Это решение ориентировано на пользователей, ценящих длительную работу без подзарядки. В области фотосъëмки Y300 Pro+ предложит двойную основную камеру с сенсором 50 МП и фронтальную 32-МП камеру для детальных селфи. Такие характеристики ставят модель выше конкурентов в бюджетном сегменте, делая её привлекательной для любителей мобильной фотографии.

Модель Y300i, которая поступит в продажу в середине марта, позиционируется как более доступный вариант с акцентом на автономность. Она оснащена чипсетом Snapdragon 4 Gen2 и графическим ускорителем Adreno 613, что обеспечит плавную работу приложений. Дисплей диагональю 6.68 дюймов с разрешением HD+ (720p) выполнен на LCD-матрице, что характерно для бюджетных устройств. Аккумулятор ёмкостью 6500 мА*ч в сочетании с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт позволит быстро восстанавливать заряд. Основная камера на 50 МП сохранит ключевые преимущества серии, предлагая качественные снимки в различных условиях.

Y300 Pro+ явно претендует на роль премиального устройства в своей категории, благодаря продвинутой платформе Snapdragon 7s Gen3 и рекордной батарее. В то время как Y300i фокусируется на практичности, предлагая оптимальное сочетание цены, автономности и базовой производительности. Ожидается, что анонс Y300 Pro+ состоится в ближайшие месяцы, что усилит конкуренцию в сегменте смартфонов с повышенной автономностью. Поклонникам марки стоит обратить внимание на Y300i, если приоритетом является стоимость, а Y300 Pro+ станет выбором для тех, кто готов инвестировать в длительную автономность и улучшенную производительность.

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