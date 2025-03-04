Хоть это и бюджетное устройство, но его производительность и качество экрана находятся на среднем уровне.

Компания Vivo готовит к выходу новинку бюджетного сегмента — модель Y300i. Устройство обещает стать доступным решением с акцентом на долгую работу без подзарядки, сохраняя при этом базовые возможности для повседневного использования. Основой смартфона станет чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, выпущенный в 2023 году. Чипсет, выполненный по 4-нанометровой технологии Samsung, сочетает два высокопроизводительных ядра Cortex-A78 (до 2.2 ГГц) и шесть энергоэффективных Cortex-A55 (1.95 ГГц). Такая конфигурация подходит для нетребовательных приложений, базового многозадачного режима и лёгких игр. Графическую обработку обеспечивает Adreno 613, что соответствует уровню бюджетных устройств.

Vivo Y300i получит 6.68-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+ (1608×720 пикселей). Хотя плотность пикселей не самая высокая, диагональ позволяет комфортно смотреть видео и пользоваться соцсетями. Для защиты данных предусмотрен боковой сканер отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку питания. Одним из ключевых преимуществ модели станет аккумулятор ёмкостью 6500 мА*ч — такой показатель редко встречается даже в среднем сегменте. Зарядка восстанавливается до 50% за 30 минут благодаря поддержке 44-ваттной проводной технологии, но беспроводная зарядка, как и ожидается, отсутствует.

Фотосъëмку обеспечивает двойная камера: основной датчик на 50 МП для чётких дневных снимков и 5-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков. Среди полезных опций — NFC для бесконтактной оплаты, что редкость в бюджетных линейках. Компромиссы заметны в разрешении экрана и скромной камере, но для своей ценовой категории смартфон выглядит сбалансированно, особенно на фоне конкурентов с меньшим аккумулятором. Ориентировочная дата выхода устройства в Китае - 14 марта. При этом цены пока не объявлены, но очевидно, что модель займёт нишу экономичных гаджетов с упором на практичность.