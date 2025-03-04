Компания Realme продолжает расширять линейку доступных смартфонов, представив на международных рынках модель Realme 14 Pro Lite 5G. Устройство сочетает современные технологии, достойную производительность и эргономичность, позиционируясь как решение для пользователей, ищущих что-то среднее между функциональностью и ценой.
Экраном данной новинки стал 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, имеющий частоту обновления 120 Гц с плавной прокруткой и отзывчивостью в играх. Экран поддерживает технологию высокочастотного ШИМ-затемнения (2160 Гц), что снижает нагрузку на глаза, а пиковая яркость в 2000 нит повышает комфорт при использовании смартфона даже при ярком солнечном свете. Соотношение экрана к корпусу достигает 93%, а цветовой охват DCI-P3 гарантирует насыщенные и точные оттенки.
В основе Realme 14 Pro Lite 5G лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, который в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и накопителем UFS 3.1 обеспечивает быструю работу приложений и многозадачность. На борту предустановлена оболочка Realme UI 5.0 на базе Android 14, оптимизированная для плавной анимации и энергоэффективности. Для предотвращения перегрева инженеры реализовали систему охлаждения 3D VC площадью 4500 мм², что особенно важно при длительных игровых сессиях или съемке видео.
Его система камер включает 50-Мп сенсор Sony LYT-600 с оптической стабилизацией, 8-Мп сверхширокоугольный модуль и 2-Мп макрокамеру. Благодаря алгоритмам на базе ИИ смартфон предлагает такие функции, как интеллектуальное размытие фона, коррекция тона кожи, улучшение детализации и удаление лишних объектов из кадра. Фронтальная 32-Мп камера с поддержкой ИИ адаптирует селфи под естественное освещение и сохраняет чёткость даже в динамичных сценах.
Аккумулятор ёмкостью 5200 мА*ч рассчитан на длительное использование, а технология сверхбыстрой зарядки 45 Вт восполняет заряд до 50% всего за 27 минут. Среди прочих преимуществ — защита от пыли и воды по стандарту IP65, стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio, сканер отпечатков пальцев под экраном и стекло Corning Gorilla Glass 7i, повышающее устойчивость к царапинам.
Модель выпущена в двух вариантах цвета: золотистом и фиолетовом с градиентным эффектом. Пользователям доступны конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти (с поддержкой виртуального расширения до 16 ГБ) и накопителем на 128 или 256 ГБ. Стартовая цена в Индии составляет 21 999 рупий (около 23 000 рублей) за базовую версию, а топовый вариант оценивается в 23 999 рупий (примерно 25 000 рублей).