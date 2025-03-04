Также он имеет систему охлаждения 3D VC, которая является его особенностью.

Компания Realme продолжает расширять линейку доступных смартфонов, представив на международных рынках модель Realme 14 Pro Lite 5G. Устройство сочетает современные технологии, достойную производительность и эргономичность, позиционируясь как решение для пользователей, ищущих что-то среднее между функциональностью и ценой.

Экраном данной новинки стал 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, имеющий частоту обновления 120 Гц с плавной прокруткой и отзывчивостью в играх. Экран поддерживает технологию высокочастотного ШИМ-затемнения (2160 Гц), что снижает нагрузку на глаза, а пиковая яркость в 2000 нит повышает комфорт при использовании смартфона даже при ярком солнечном свете. Соотношение экрана к корпусу достигает 93%, а цветовой охват DCI-P3 гарантирует насыщенные и точные оттенки.

В основе Realme 14 Pro Lite 5G лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, который в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и накопителем UFS 3.1 обеспечивает быструю работу приложений и многозадачность. На борту предустановлена оболочка Realme UI 5.0 на базе Android 14, оптимизированная для плавной анимации и энергоэффективности. Для предотвращения перегрева инженеры реализовали систему охлаждения 3D VC площадью 4500 мм², что особенно важно при длительных игровых сессиях или съемке видео.

Его система камер включает 50-Мп сенсор Sony LYT-600 с оптической стабилизацией, 8-Мп сверхширокоугольный модуль и 2-Мп макрокамеру. Благодаря алгоритмам на базе ИИ смартфон предлагает такие функции, как интеллектуальное размытие фона, коррекция тона кожи, улучшение детализации и удаление лишних объектов из кадра. Фронтальная 32-Мп камера с поддержкой ИИ адаптирует селфи под естественное освещение и сохраняет чёткость даже в динамичных сценах.

Аккумулятор ёмкостью 5200 мА*ч рассчитан на длительное использование, а технология сверхбыстрой зарядки 45 Вт восполняет заряд до 50% всего за 27 минут. Среди прочих преимуществ — защита от пыли и воды по стандарту IP65, стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio, сканер отпечатков пальцев под экраном и стекло Corning Gorilla Glass 7i, повышающее устойчивость к царапинам.

Модель выпущена в двух вариантах цвета: золотистом и фиолетовом с градиентным эффектом. Пользователям доступны конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти (с поддержкой виртуального расширения до 16 ГБ) и накопителем на 128 или 256 ГБ. Стартовая цена в Индии составляет 21 999 рупий (около 23 000 рублей) за базовую версию, а топовый вариант оценивается в 23 999 рупий (примерно 25 000 рублей).