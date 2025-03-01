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СтарыйДед
iQOO готовит новый смартфон среднего класса с рекордной батареей и мощной начинкой
Это будет iQOO Z10 Turbo с проводной зарядкой мощностью 90 Вт и кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью до 7500 мА*ч.

В мире смартфонов среднего ценового сегмента грядёт важное событие — анонс iQOO Z10 Turbo. Согласно данным инсайдеров, устройство обещает стать эталоном производительности и автономности, сочетая передовые технологии и доступную цену. IQOO Z10 Turbo, как сообщается, получит гибридную платформу на базе чипсетом Dimensity 8400 и Snapdragon 8735, дополненных выделенным графическим чипом. Такая комбинация ориентирована на плавную работу в требовательных приложениях и играх, что редко встречается в данном сегменте. Аппарат также может похвастаться экраном LTPS с разрешением 1,5K — оптимальным балансом между детализацией и энергоэффективностью. Частота обновления, вероятно, останется на уровне 144 Гц, как у предшественника, обеспечивая комфортный игровой опыт. 

Главный козырь новинки — аккумулятор ёмкостью 7500 мА*ч с использованием кремний-углеродной технологии. Подобные элементы питания отличаются повышенной плотностью энергии, что позволяет увеличить ёмкость без значительного роста габаритов. Зарядка мощностью 90 Вт сократит время заряда до минимума, что особенно оценят активные пользователи. Для сравнения: предыдущая модель, iQOO Z9 Turbo, предлагала 6000 мА*ч и 80 Вт, что уже считалось прорывом в 2023 году. 

Корпус смартфона выполнен из пластика, что объясняется стремлением снизить вес и стоимость. Однако это не помешало оснастить устройство сканером отпечатков пальцев с короткофокусным датчиком, обеспечивающим быстрое и точное распознавание. Прямой экран без изгибов сохраняет удобство управления, а разрешение 1,5K гарантирует чёткую картинку. Ожидается, что iQOO Z10 Turbo сохранит стартовую цену в районе 1999 юаней (примерно 24 000 рублей), как у Z9 Turbo. Если производитель сохранит баланс между ценой и качеством, новинка имеет все шансы возглавить рейтинги лучших устройств среднего класса в 2025 году. Официальный анонс ожидается в ближайшие недели.

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