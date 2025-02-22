Также данный смартфон будет оснащëн Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition второго поколения.

Компания iQOO готовит к выходу преемника своей популярной линейки смартфонов — модель iQOO 15. По данным инсайдеров и аналитиков рынка, устройство обещает стать значительным шагом вперед по сравнению с предшественниками благодаря ряду технологических улучшений и необычному подходу к наименованию.

Согласно утечкам, бренд решил пропустить индекс «14» в названии новой модели — следующий флагман сразу получит имя iQOO 15. Ожидается, что презентация состоится в октябре 2025 года. Такой ход может быть связан с желанием синхронизировать нумерацию с другими продуктами компании или создать эффект «прорывного обновления». Интересно, что предыдущая модель — iQOO 13 — была представлена за год до этого (октябрь 2024 г.).

Основой устройства станет чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Extreme Edition — топовый чипсет для мобильных устройств своего поколения. Экран смартфона получит OLED-матрицу с разрешением 2K (1440×3200 пикселей) и классическим плоским дизайном (без изгибов по краям). Особое внимание уделено защите зрения: есть поддержка динамической частоты обновления до 120 Гц и технологии снижения мерцания DC Dimming.

Камера iQOO 15 будет оснащена усовершенствованным перископическим телеобъективом для качественной съëмки удалëнных объектов. Дополнительным преимуществом станет ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном — технология быстрой и безопасной разблокировки устройства. Внутри корпуса разместится аккумулятор ёмкостью около 7000 мА*ч — рекордный показатель для флагманских моделей бренда. Это решение направлено на удовлетворение запросов пользователей к автономности при активном использовании ресурсоëмких приложений. Ожидается сохранение ценового позиционирования: версия с памятью 12/256 ГБ может стоить около 3999 юаней (примерно 48 000 рублей по текущему курсу), как у предыдущей модели iQOO 13.

На рынке устройство столкнется с жёсткой конкуренцией со стороны таких новинок как Xiaomi 16 (известный балансом цены и производительности), Realme GT8 Pro (ориентирован на геймеров), OnePlus15 (чистый Android + скорость) и Redmi K90 Pro (акцент на камеру). Ключевыми преимуществами iQOO15 могут стать уникальное сочетание ëмкой батареи с тонким корпусом (предположительно менее 9 мм) и улучшенная система охлаждения для продолжительных игровых сессий. Эксперты отмечают растущий спрос на смартфоны с увеличенным временем автономной работы без ущерба для мощности — именно эту нишу стремится занять iQOO15. Если производителю удастся реализовать заявленные характеристики без перегрева или утяжеления конструкции модель имеет все шансы войти в ТОП-продаж среди премиальных устройств конца 2025 года.