В связи с тем, что камера была хорошо принята в серии Mate70 от Huawei, она может появиться во многих новых моделях Huawei в будущем.

Новая технология многоспектральной камеры Red Maple от Huawei, дебютировавшая в серии Mate 70, получила высокую оценку пользователей и экспертов. Согласно информации от инсайдеров, эта инновационная разработка может появиться во многих будущих моделях смартфонов компании.

Ожидается, что вся линейка Pura 80, анонс которой ожидается в этом году, будет оснащена камерой Red Maple. Более того, есть вероятность, что эта технология распространится и на более доступную серию Nova. Такое решение соответствует стратегии Huawei по внедрению флагманских функций в устройства среднего ценового сегмента. Предварительная информация указывает на то, что модель Nova 14 Pro уже проходит тестирование с камерой Red Maple.

Что касается флагманской серии Pura 80, ожидается, что версия Ultra получит обновлённую камеру Red Maple. Кроме того, эта модель будет оснащена собственной разработкой Huawei - технологией непрерывного оптического зума, которая обеспечит более плавное увеличение и повысит чёткость снимков. Особого внимания заслуживает телескопическая камера Pura 80 Ultra. Согласно утечкам, это будет первый смартфон с 50-мегапиксельной перископической телефото-камерой с большим 1/1,3-дюймовым сенсором, что должно значительно улучшить качество фотографий при съëмке удалённых объектов.

Технология Red Maple представляет собой значительный прогресс в области многоспектральной визуализации. Увеличенное количество цветовых каналов позволяет камере собирать более точную информацию о цветах, что приводит к более реалистичной и естественной цветопередаче на фотографиях и видео. По мере роста популярности технологии Red Maple ожидается, что Huawei будет внедрять её во всё большее количество моделей смартфонов. Это может стать ключевым фактором, выделяющим устройства Huawei на фоне конкурентов в области мобильной фотографии.