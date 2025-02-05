Сегодня инсайдер раскрыл дополнительную основную информацию о конфигурации устройства.

В данный момент готовится к появлению новый флагман – Vivo X200 Ultra, выход которого ожидается в первой половине 2025 года, предположительно в апреле. Этот смартфон обещает стать революцией в области мобильной фотографии, предлагая не только достойные технические характеристики, но и инновационные решения, призванные поднять качество снимков на недосягаемый ранее уровень.

Vivo X200 Ultra получит 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Микроизогнутые края и сверхтонкие рамки обеспечат максимальное погружение в контент. Дизайн смартфона, по слухам, претерпит эволюционные изменения, сохранив фирменный стиль Vivo, но добавив новые, более современные элементы. Возможно, будут представлены новые цветовые решения корпуса и более изысканные материалы. Под корпусом будет установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, гарантирующий плавную работу даже при высоких нагрузках. Объëм встроенной памяти достигнет 1 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью около 6000 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки.

Но настоящим прорывом станет система камер Vivo X200 Ultra. Тройная система, состоящая из: 50 Мп основной камеры с сенсором 1/1,28" и фокусным расстоянием 35 мм (эквивалент полного кадра), 50 Мп сверхширокоугольной камеры с сенсором 1/1,28" и 200 Мп перископический телеобъектив с сенсором 1/1,4". Интересно, что при переходе в режим 1x будет активироваться именно сверхширокоугольный объектив, обеспечивая плавный переход между фокусными расстояниями. Впервые в мобильной фотографии будет плавный переход между фокусными расстояниями. Это стало возможным благодаря новому процессору обработки изображений собственной разработки Vivo, который оптимизирует качество видео при смене фокусного расстояния. Запись видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду станет доступна на всех фокусных расстояниях.

Vivo X200 Ultra предстоит серьёзная конкуренция со стороны таких флагманов, как OPPO Find X8 Ultra, Huawei P80 Ultra, Xiaomi 15 Ultra и Honor Magic 7 RSR Porsche Design Edition. Однако, учитывая заявленные характеристики и решения в области фотографии, Vivo X200 Ultra имеет все шансы занять лидирующие позиции на рынке. Ожидается, что цена на устройство будет соответствующе высокой.