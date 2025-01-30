Версия для ПК, разработанная Nixxes Software, имеет множество расширенных функций, включая трассировку лучей и поддержку сверхширокоэкранных экранов

29 января 2025 года Sony PlayStation обновила свой официальный блог, раскрыв системные требования и особенности ПК-версии Marvel's Spider-Man 2, которая выйдет уже 31 января. Порт игры, разработанный студией Nixxes Software, предложит игрокам ряд расширенных графических функций и технологий повышения производительности. Ключевые особенности ПК-версии заключаются в поддержке трассировки лучей, совместимости со сверхширокими мониторами, технологиями DLSS и FSR для повышения производительности, неограниченной частотой кадров и полной поддержкой геймпада DualSense.

Джулиан Хуйбрегтс, менеджер по связям с общественностью Nixxes, отметил, что отражения с трассировкой лучей сразу же привлекут внимание игроков. Когда персонаж пройдёт между стеклянными стенами Нью-Йоркских небоскребов. Они также предлагают интерьеры с трассировкой лучей, тени и варианты внешней окклюзии, добавляя дополнительный уровень реализма с реалистичными тенями и повышенной глубиной игрового процесса. Разработчики также представили подробные системные требования для различных конфигураций и настроек графики. Для максимальных настроек с трассировкой лучей в 4K при 60 FPS потребуется более мощное оборудование, включая NVIDIA GeForce RTX 4090 и 32 ГБ оперативной памяти.

Marvel's Spider-Man 2 продолжает истории, начатые в Marvel's Spider-Man и Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Действие разворачивается в Нью-Йорке, где два Человека-паука - Питер Паркер и Майлз Моралес - сражаются с различными преступниками и суперзлодеями. Игрокам предстоит противостоять таким антагонистам, как Песочный человек и Охотник Крэйвен, которые погрузили город в хаос. Выход Marvel's Spider-Man 2 на ПК состоится 31 января 2025 года. Игра будет доступна в Steam и Epic Games Store, а также будет поддерживать полную русскую локализацию.