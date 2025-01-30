Данная линейка включает видеокарты GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5070.

29 января 2025 года компания GALAXY представила новую серию видеокарт BLADE, основанную на графических процессорах NVIDIA GeForce RTX 50. Эта линейка включает в себя модели GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5070. Серия BLADE доступна в двух цветовых вариантах: белый "Святой клинок" и тёмный "Волшебный клинок". Ключевой особенностью дизайна является съëмная подсветка логотипа с поддержкой ARGB. Данная подсветка совместима с эффектом GALAX Aurora RGB. Она поддерживает синхронизацию с подсветкой материнских плат основных производителей, а магнитное крепление позволяет устанавливать подсветку сбоку или сзади видеокарты.

Видеокарты серии BLADE оснащены эксклюзивным радиатором Blade X с тремя 90-мм статическими вентиляторами Frost. Они обладают интеллектуальной системой запуска и остановки вентиляторов. Также эти вентиляторы включают в себя 7 больших тройных лопастей для увеличения давления воздуха и снижения шума и высокоэффективные паровые камеры. Серия BLADE соответствует спецификации NVIDIA SFF-Ready, что позволяет использовать видеокарты в компактных корпусах. Например, размеры GeForce RTX 5080 составляют: с перегородкой: 316,5 x 140,1 x 50 мм, а без перегородки: 305 x 125 x 50 мм.

Видеокарты серии BLADE используют интерфейс питания 12V-2x6, соответствующий спецификациям ATX 3.1 и PCIe CEM 5.1. Характеристики GeForce RTX 5080:

- 10752 CUDA-ядра;

- 16 ГБ видеопамяти GDDR7 (256-бит);

- Частота памяти: 30 Гбит/с;

- Частота GPU: 2295-2617 МГц;

- TDP: 360 Вт (макс. 400 Вт);

- 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b.



