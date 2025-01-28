На данный момент аккумулятор в данной модели обладает наибольшей ёмкостью, которую Google устанавливал в серию Pixel.

В середине марта ожидается выпуск нового смартфона Google Pixel 9a, который продолжит линейку доступных устройств от технологического гиганта. Согласно последним данным, Google сохранит стартовую цену на уровне предшественника, но внесëт ряд существенных улучшений в характеристики устройства. Google Pixel 9a будет доступен в двух конфигурациях: 128 ГБ версия по цене $499 и 256 ГБ версия по цене $599. Стоит отметить, что хотя базовая цена осталась неизменной, стоимость версии с увеличенным объëмом памяти выросла на $40 по сравнению с Pixel 8a. Это соответствует новой ценовой политике Google, введëнной с серией Pixel 9 в прошлом году, где разница между версиями 128 ГБ и 256 ГБ составляет $100.

Pixel 9a получит ряд значительных улучшений:

- Аккумулятор ёмкостью 5100 мА*ч - самый большой среди всех смартфонов Pixel на сегодняшний день;

- 6,285-дюймовый дисплей Actua с максимальной яркостью 2700 нит и яркостью HDR 1800 нит;

- Чипсет Tensor G4;

- Обновлённая основная камера на 48 МП с технологией Quad Dual Pixel (вместо прежнего 64 МП сенсора);

- 13 МП сверхширокоугольная камера.

Несмотря на улучшения, Google Pixel 9a по-прежнему будет позиционироваться как доступная альтернатива флагманским моделям. Устройство сохранит компактные размеры, а также не получит телеобъектив, который остаётся прерогативой более дорогих моделей.