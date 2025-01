Ключевые особенности новых устройств включают поддержку сетей 5G, быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и отсутствие поддержки спутниковой связи.

В сети появилась информация о новом смартфоне Xiaomi с номером модели 25042PN24C, который, вероятно, станет частью серии Xiaomi 15S. Согласно данным о сертификации, производителем устройства является Xiaomi Communication Technology Co., Ltd., а сборка будет осуществляться на заводе Beijing Changshu Technology Co., Ltd. (Xiaomi Beijing Changping Smart Factory). Ключевые особенности нового смартфона включают поддержку сетей 5G, быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и отсутствие поддержки спутниковой связи.

Анализируя график выпуска продуктов Xiaomi, эксперты предполагают, что новинка не является моделью Xiaomi 15 Ultra, анонс которой ожидается в феврале 2025 года. Вместо этого, устройство с большой вероятностью будет представлено как Xiaomi 15S Pro во втором квартале 2025 года.

Серия Xiaomi 15S, как ожидается, станет обновлённой версией моделей Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro с существенными улучшениями в ключевых характеристиках. Подобная стратегия уже применялась компанией в 2022 году, когда были выпущены Xiaomi 12S и 12S Pro в качестве усовершенствованных версий Xiaomi 12 и 12 Pro.

Стоит упомянуть, что выпуск серии 12S был обусловлен недовольством пользователей производительностью чипсета Snapdragon 8 Gen 1 в моделях Xiaomi 12. Переход на более мощный Snapdragon 8+ Gen 1 в серии 12S позволил значительно улучшить характеристики устройств и укрепить позиции Xiaomi на рынке. Следовательно, в новой серии можно ожидать подобных улучшений.