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СтарыйДед
Lens Technology станет поставщиком стекла для складного iPhone, который будет выпущен в 2026 году
При этом сам экран мобильного телефона Apple со складным экраном, как ожидается, будет поставляться компанией Samsung Display.

После многих лет слухов и спекуляций, похоже, что Apple наконец-то готова присоединиться к рынку складных смартфонов. Согласно последним данным из цепочки поставок, компания планирует выпустить свой первый складной iPhone в третьем квартале 2026 года. На данный момент известно, что Apple начнёт с выпуска компактной раскладушки в стиле Samsung Galaxy Z Flip. Ожидается выход двух моделей складного iPhone.

Известно, что основной экран будет поставлять Samsung Display, но при этом Lens Technology будет поставлять ультратонкое стекло (UTG) для гибкого дисплея. Его главное преимущество - отсутствие заметных складок на экране. Apple уже начала работу с данными поставщиками компонентов. Компания Lens Technology, давний партнер Apple, приступила к тестированию производства ультратонкого стекла для гибкого дисплея.

Выход Apple на рынок складных устройств может значительно оживить этот сегмент. По прогнозам аналитиков, в 2026 году ожидается рост поставок складных смартфонов более чем на 30%. Apple со своей огромной долей рынка флагманских смартфонов способна придать новый импульс развитию этой технологии. Помимо складного iPhone, в сентябре 2026 года Apple может также представить и ноутбук. 

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