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СтарыйДед
Разработка SoC для Sony PS6 уже завершена и находится на стадии предварительной проверки кристалла
Версию A0 планируется выпустить уже в текущем году.

Недавно появилась информация о том, что разработка Sony PlayStation 6 (PS6) продвигается быстрее, чем ожидалось. Согласно различным источникам, система на кристалле (SoC) для новой консоли уже разработана и находится на стадии предварительного тестирования. PS6 будет оснащена полукастомным APU от AMD, производством которого занимается TSMC.

Этот чип объединяет в себе: процессор на архитектуре Zen 5 и графический процессор UDNA (ранее известный как RDNA 5). Ожидается, что процессор будет иметь 8 ядер и 16 потоков, что значительно превосходит возможности Zen 2, используемого в PS5. Графический процессор UDNA производится по техпроцессу TSMC N3E. Ходят слухи о поддержке технологии кэширования X3D, аналогичной той, что используется в настольном процессоре AMD Ryzen 7 9800X3D. Это должно обеспечить существенный прирост производительности в играх и вычислительных задачах.

Предполагается, что PS6 сможет обеспечить 120 кадров в секунду при разрешении 4K или 60 кадров в секунду при разрешении 8K. Для сравнения, производительность PS5 (10,3 терафлопс) уже значительно превосходит PS4 (1,84 терафлопс). Хотя нативное разрешение 4K пока не гарантировано, консоль может использовать технологии суперсэмплинга на основе ИИ для улучшения визуальных эффектов. Ожидается важное обновление технологии Sony PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), а также использование AMD FidelityFX Super Resolution 5 (FSR 5).

Можно сделать выводы, что разработка PS6 идёт по графику, и Sony активно готовится к следующему поколению игровых консолей. Стоит отметить, что AMD выиграла контракт на производство процессоров для PS6 у Intel ещё в 2022 году, что подтверждает долгосрочное сотрудничество между Sony и AMD в сфере консольных технологий. Хотя точная дата выхода PS6 пока не объявлена, текущий прогресс в разработке позволяет предположить, что новая консоль может появиться на рынке в конце 2026 года. 

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