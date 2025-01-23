Кроме того, REDMI проведëт новогоднее интервью 24 января 2025 года, которое будут вести Ван Тэн и Фань Чжэндун.

22 января REDMI представила новогодний лимитированный чехол для серии K80 в стиле настольного тенниса. Креативный дизайн чехла органично сочетает элементы ракетки для пинг-понга с яркой и привлекательной цветовой гаммой. Такое необычное решение призвано подчеркнуть уникальность смартфонов серии K80. Лэй Цзюнь, основатель Xiaomi, отметил, что этот день станет особенным для фанатов бренда. Компания также анонсировала новогоднее интервью, которое состоится 24 января в 20:00. В нём примут участие Ван Тэн и Фань Чжэндун, топ-менеджеры REDMI.

Стоит отметить, что выпуск лимитированного чехла совпал с периодом роста продаж серии K80. Недавно Ван Тэн сообщил о значительном ежемесячном увеличении спроса на эти смартфоны. По его словам, K80 можно назвать "самым мощным устройством в стране". Таким образом, REDMI не только радует поклонников стильными аксессуарами, но и демонстрирует уверенный рост на рынке.

Что касается конфигурации, стандартной версии смартфона, то она оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, он обладает прямым OLED-экраном с разрешением 2K, а также аккумулятором большой ёмкости 6550 мА*ч и технологией быстрой зарядки 90 Вт. В свою очередь, REDMI K80 Pro использует чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite и независимый графический чип D1, а также модернизирует систему обработки изображений.