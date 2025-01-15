Также данное обновление должны получить серии Motorola Razr, Edge и G Stylus 5G.

В последнее время компания Motorola активно включилась в процесс выпуска стабильной версии Android 15 для некоторых своих устройств. Одним из первых устройств, получивших стабильную версию Android 15, стал Moto Edge 50 Neo. Это обновление, имеющее версию "V1UI35H.11-39-5", уже начало распространяться в некоторых регионах, включая Латинскую Америку и Бразилию. Пользователи, получившие это обновление, отметили ряд новых функций и улучшений, таких как новая настройка экрана блокировки, более быстрая работа приложений, упрощëнное переключение между языками, обновлённая быстрая панель, новые эмодзи и стикеры, а также улучшенное соединение.

Помимо стабильного обновления для Moto Edge 50 Neo, Motorola также запустила бета-версию Android 15 для других моделей. Например, бета-версия для Moto Edge 50 Fusion была выпущена в Индии и включает в себя улучшения производительности, плавную анимацию, оптимизацию приложений, уведомления о записи экрана и упрощенное переключение между языками. Обновление Android 15 для устройств Motorola привнесло несколько инновационных функций, которые существенно улучшают пользовательский опыт.

В быстрых настройках теперь доступны расширенные возможности управления Bluetooth. Пользователи могут не только включать и выключать Bluetooth, но и подключать новые устройства, переключаться между сопряжëнными устройствами, проверять оставшуюся мощность батареи сопряжëнных устройств и регулировать настройки звука. Одной из самых интересных новинок является возможность обмена сообщениями через спутник. При отсутствии мобильной сети пользователи могут отправлять текстовые сообщения, подключившись к спутникам. На экране блокировки и в приложении «Сообщения» будет отображаться напоминание о том, что в данный момент устройство подключено к спутнику. Хотя не все операторы в настоящее время поддерживают эту функцию, это значительный инновационный прорыв.

Если устройство пользователя и другое устройство используют одну и ту же учётную запись Google, то пользователи могут легко подключаться к точкам доступа Wi-Fi без ввода пароля, экономя время и усилия. Обновление также включает в себя улучшенную безопасность системы, новую функцию архивирования приложений, которая позволяет экономить место без удаления приложений и потери данных, а также частное пространство для конфиденциальных приложений и файлов. Кроме того, пользователи получают улучшенную многозадачность с функциями разделенного экрана и парной работы приложений, а также расширенные возможности подключения, включая функцию обнаружения устройства при его кражи.

Motorola планирует выпустить обновление Android 15 для широкого спектра своих устройств, включая серии Motorola Razr, Edge и Moto G. Среди поддерживаемых устройств можно отметить:

- Motorola Razr (2023) / Razr 40 и более новые модели

- Motorola Edge (2023), Edge 40, Edge 50 Pro, Edge 50 Fusion

- Moto G Stylus 5G (2024), Moto G Power 5G (2024), Moto G85 и другие.