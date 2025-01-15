Также он будет иметь металлическую среднюю рамку и стеклянную заднюю панель.

В октябре 2024 года компания Vivo выпустила три модели своей флагманской линейки: vivo X200, vivo X200 Pro, и vivo X200 Pro Mini. Все эти модели отличаются мощным процессором MediaTek Dimensity 9400, который стал мировой премьерой в сфере мобильных процессоров. Однако, как стало известно, Vivo продолжает расширять свою линейку, и в первой половине 2025 года ожидается выпуск новых моделей, включая vivo X200s.

15 января известный инсайдер Digital Chat Station поделился деталями о vivo X200s. По его словам, аппаратное обеспечение данного смартфона практически не имеет недостатков. Он будет оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, который представляет собой незначительную доработку базовой модели Dimensity 9400. Технологический процесс и базовая архитектура остались неизменными, хотя частота ядра может быть немного увеличена, что приводит к небольшому улучшению производительности. Устройство будет оснащено 6,67-дюймовым прямым LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K.

Система камер vivo X200s также неплоха. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором, аналогичным тому, который используется в стандартном vivo X200, но с некоторыми улучшениями. Кроме того, устройство будет оснащено 50-мегапиксельным перископным телеобъективом с тройным оптическим зумом. Также vivo X200s будет оснащён аккумулятором ёмкостью около 6000 мА*ч. Он поддерживает быструю зарядку, мощность которой может составить около 90 Вт.

Помимо мощного аппаратного обеспечения, vivo X200s также будет иметь ультразвуковое 3D-распознавание отпечатков пальцев, что является шагом вперёд по сравнению с оптическим сканером отпечатков пальцев в стандартном vivo X200. Дизайн устройства включает металлическую среднюю рамку и стеклянную заднюю панель, что придаст ему премиальный вид. При этом рамки устройства будут достаточно узкими, что увеличит соотношение экрана.