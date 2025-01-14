В частности, LG готовит ноутбук с графическим процессором RTX 5050.

Выставка CES 2025 запомнится многим как момент, когда мир компьютерной графики шагнул в новую эру. NVIDIA, задавая темп инновациям, представила серию графических процессоров GeForce RTX 50 Series – технологический прорыв, обещанный самим Дженсеном Хуангом как "самая значительная инновация в компьютерной графике за последние 25 лет". Заявление смелое, но, судя по характеристикам GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070, вполне обоснованное.

Основой этой революции является архитектура NVIDIA Blackwell. Она не просто увеличивает производительность – она принципиально меняет подход к рендерингу. Ключевым моментом является интеграция RTX Neural Shaders. Эти "нейронные затеневатели" используют небольшие, но невероятно эффективные нейронные сети для реального времени генерации материалов, освещения и теней. Результат – удивительный уровень реализма, достигаемый с меньшей вычислительной нагрузкой, чем у традиционных методов. Это позволяет добиться высокой частоты кадров даже в самых требовательных играх с максимальными настройками графики. Впечатляющий скачок в качестве графики обеспечивается и технологией RTX Neural Faces. Она генерирует невероятно реалистичные цифровые лица в реальном времени, используя всего лишь 3D-позу и простую растровую информацию. Можно забыть о "мертвых" глазах и неестественных выражениях – RTX Neural Faces обеспечивает динамическую мимику и удивительную схожесть с реальными людьми, открывая новые горизонты для создания персонажей в играх и кинематографе.

Также реализм окружения выходит на новый уровень благодаря RTX Mega Geometry. Эта технология позволяет увеличивать количество треугольников в сцене в 100 раз, достигая беспрецедентного уровня детализации. Теперь игровые персонажи и окружающие их миры будут просто потрясающими – от мельчайших складок на одежде до реалистичной текстуры камня. Но NVIDIA пошла дальше, интегрировав в GeForce RTX 50 Series NVIDIA ACE (Avatar Cloud Engine). Эта технология меняет взаимодействие игрока с виртуальным миром. Благодаря ACE, игровые персонажи не просто реагируют на действия игрока – они воспринимают окружающую среду, планируют свои действия и действуют, как настоящие люди. Это не просто улучшение ИИ – это качественно новый уровень погружения в игровой процесс. Уже сейчас ACE интегрирован в такие популярные игры, как PUBG: BATTLEGROUNDS и InZOI, и можно ожидать его появления во многих других проектах.

Хотя на CES 2025 NVIDIA не раскрыла много информации о бюджетных уровнях 50-й и 60-й серий, недавние утечки подтвердили существование графического процессора для ноутбуков GeForce RTX 5050. Согласно источникам, LG готовит ноутбуки серии Gram 2025 года, которые изначально будут оснащены видеокартой RTX 4050, но в будущем могут быть обновлены до RTX 5050 без значительных изменений в аппаратной части. GeForce RTX 5050, кодовое название «GN22-X2», будет оснащён 8 ГБ видеопамяти GDDR7 и кремниевым чипом GB207. Хотя конкретные характеристики ещё не полностью раскрыты, ожидается, что этот графический процессор достигнет значительного улучшения производительности и эффективности, конкурируя с видеокартой RTX 4070 для ноутбуков.