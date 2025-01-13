В заявку входят категории научных инструментов, медицинского оборудования, ювелирных изделий и часов.

Компания Huawei, известный гигант в области телекоммуникаций и смарт-технологий, продолжает удивлять своих пользователей и экспертов инновационными решениями и заявками на регистрацию интеллектуальной собственности. Huawei Technologies Co., Ltd. недавно подала заявки на регистрацию нескольких товарных знаков, включая категории научных инструментов, медицинского оборудования, ювелирных изделий и часов. Эти товарные знаки, находящиеся на стадии предметной проверки, указывают на будущие направления развития компании в области высокотехнологичных устройств. Например, заявка на товарный знак "Watch D" предполагает выпуск смарт-часов с расширенными функциями, включая измерение артериального давления, температуры, уровня кислорода и пульса, что было подтверждено ранее представленными моделями Huawei Watch 3 и Huawei Watch 3 Pro.

Huawei известна своими инновационными функциями ИИ, которые существенно упрощают взаимодействие с мобильными устройствами. Функции, такие как интеллектуальные платежи, интеллектуальное сканирование QR-кода, воздушный слайд-экран и воздушные снимки экрана, делают операции с мобильным телефоном более интеллектуальными и удобными для пользователя. В серии Huawei Mate, например, реализовано решение для боковой разблокировки по отпечатку пальца и добавлен специальный "интеллектуальный ключ управления". Эта маленькая кнопка объединяет несколько функций, включая распознавание отпечатков пальцев, интеллектуальное распознавание экрана и вызов интеллектуального помощника при длительном нажатии. Пользователи могут быстро запускать предустановленные функции или приложения ИИ, дважды щелкнув кнопку отпечатка пальца, что значительно упрощает ежедневный процесс работы.

Одной из самых впечатляющих функций является "телепортация ИИ". С помощью простого жеста захвата и отпускания в воздухе, пользователи могут легко перенести изображение или снимок экрана на другое устройство, поддерживающее эту функцию. Эта бесконтактная операция особенно полезна при необходимости быстро поделиться контентом. Huawei также предлагает ряд собственных функций ИИ, среди которых:

- Траектория движения ИИ: оптимизирует настройки камеры в зависимости от снимаемой сцены, обеспечивая фотографии профессионального качества;

- Мгновенное распознавание объектов: в режиме реального времени идентифицирует и отслеживает объекты, обеспечивая точную автофокусировку;

- Интеллектуальное управление питанием: оптимизирует энергопотребление на основе индивидуальных моделей использования, продлевая срок службы батареи;

- Обработка естественного языка: использует голосовых помощников на базе ИИ для обеспечения удобного и интуитивно понятного взаимодействия с пользователем;

- Безопасность на основе ИИ: предлагает функции распознавания лиц и интеллектуальные разрешения приложений, повышая уровень защиты от потенциальных угроз.