Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Компания Huawei подала заявку на регистрацию нескольких товарных знаков
В заявку входят категории научных инструментов, медицинского оборудования, ювелирных изделий и часов.

Компания Huawei, известный гигант в области телекоммуникаций и смарт-технологий, продолжает удивлять своих пользователей и экспертов инновационными решениями и заявками на регистрацию интеллектуальной собственности. Huawei Technologies Co., Ltd. недавно подала заявки на регистрацию нескольких товарных знаков, включая категории научных инструментов, медицинского оборудования, ювелирных изделий и часов. Эти товарные знаки, находящиеся на стадии предметной проверки, указывают на будущие направления развития компании в области высокотехнологичных устройств. Например, заявка на товарный знак "Watch D" предполагает выпуск смарт-часов с расширенными функциями, включая измерение артериального давления, температуры, уровня кислорода и пульса, что было подтверждено ранее представленными моделями Huawei Watch 3 и Huawei Watch 3 Pro. 

Huawei известна своими инновационными функциями ИИ, которые существенно упрощают взаимодействие с мобильными устройствами. Функции, такие как интеллектуальные платежи, интеллектуальное сканирование QR-кода, воздушный слайд-экран и воздушные снимки экрана, делают операции с мобильным телефоном более интеллектуальными и удобными для пользователя. В серии Huawei Mate, например, реализовано решение для боковой разблокировки по отпечатку пальца и добавлен специальный "интеллектуальный ключ управления". Эта маленькая кнопка объединяет несколько функций, включая распознавание отпечатков пальцев, интеллектуальное распознавание экрана и вызов интеллектуального помощника при длительном нажатии. Пользователи могут быстро запускать предустановленные функции или приложения ИИ, дважды щелкнув кнопку отпечатка пальца, что значительно упрощает ежедневный процесс работы.

Одной из самых впечатляющих функций является "телепортация ИИ". С помощью простого жеста захвата и отпускания в воздухе, пользователи могут легко перенести изображение или снимок экрана на другое устройство, поддерживающее эту функцию. Эта бесконтактная операция особенно полезна при необходимости быстро поделиться контентом. Huawei также предлагает ряд собственных функций ИИ, среди которых:

- Траектория движения ИИ: оптимизирует настройки камеры в зависимости от снимаемой сцены, обеспечивая фотографии профессионального качества;

- Мгновенное распознавание объектов: в режиме реального времени идентифицирует и отслеживает объекты, обеспечивая точную автофокусировку;

- Интеллектуальное управление питанием: оптимизирует энергопотребление на основе индивидуальных моделей использования, продлевая срок службы батареи;

- Обработка естественного языка: использует голосовых помощников на базе ИИ для обеспечения удобного и интуитивно понятного взаимодействия с пользователем;

- Безопасность на основе ИИ: предлагает функции распознавания лиц и интеллектуальные разрешения приложений, повышая уровень защиты от потенциальных угроз.

#huawei #разработка #патент #huawei technologies #товарный знак #товарные знаки
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA обещает сделать DLSS 4.0 доступной для всех поколений GeForce RTX
8
Россия представила ракетный комплекс «Гермес»
3
CDPR ответила на слухи о сотрудничестве со Sweet Baby Inc., но геймеры остались недовольны
6
Акции компаний квантовых компьютеров упали на $8 млрд после заявления Дженсена Хуанга на CES 2025
1
Merkur: Из-за прекращения транзита газа через земли Украины запасы газа в Британии упали на 25%
1
Кодзима признался, что устал и в студии Kojima Productions начались кранчи
2
Смартфоны Honor 400 могут получить батареи 7000 мАч и металлические рамки
+
Россия внедряет УМПК-П для доставки авиабомб на 165 км
1
Портал Techbreak назвал топ-5 самых мощных ракет класса «воздух-воздух»
+
Премьер Словакии назвал Зеленского попрошайкой
9
У Geforce RTX 5090 самый дорогой за всё время радиатор для графического процессора
3
Valve заблокировала мод для CS:GO, который разрабатывали 8 лет
1
Forza Horizon 6 может выйти на PlayStation и Xbox одновременно
3
MSI представила свою концептуальную СЖО со встроенным вращающимся механизмом
1
Casio представила две новые модели G-Shock Urban Utility Series с 10-летним сроком службы батареи
+
Российские производители колесных кранов пытаются адаптироваться к современным реалиям
+
Представлена первая в мире разгоняемая память DDR5 RDIMM со скоростью 6000 МТ/с и объемом до 256 ГБ
+
Начались продажи смарт-очков для плавания Holoswim 2 Pro
1
Моноприводный кроссовер Xiaomi YU7 будет развивать скорость до 240 км/ч
+
Компания iQOO будет использовать прямые экраны для всей своей линейки смартфонов в этом году
+

Популярные статьи

Умные очки вступают в новую технологическую эру с более элегантным дизайном и низкими ценами
+
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
23
Человекоподобные роботы скоро будут использоваться не только на заводах, но и в домашних условиях
6
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
37
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
43
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
9
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
17
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
30
Китай строит специальные военные корабли с большими рампами для высадки танков
1

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
18:59
Это официальное название в России
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
Алексей Вобленко
18:58
Типо новость, что на старте поколения ррц не видать? Через годик устаканится, а будет хреновый спрос, то и раньше. Щас на ажиотаже хапнуть с торопыг сам Хуанг велел
В европейских магазинах появились видеокарты GeForce RTX 5080 – цены выше рекомендованных
Nvidia&Intel Hater
18:58
санитары видно Старый НГ отмечают.снова он смылся из палаты
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
Алексей...♏ ...Астахов
18:56
Даже на этот эпос ругаться не буду. Не заслуживает он должного внимания. Факт в том, что ты аФтор отстал от жизни и несёшь это в массы ... Увы но это так.
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
Бахтиер Кудратуллаев
18:54
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
редкий_гость
18:47
“Любовь с иголочки” - ни кто в ру-сегменте не использует это название для Китагавы & Годжо. Видимо вся статья - перевод с англоязычного источника.
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
FelsheR-zzzzz
18:45
Просто автор уже не знает как за 3 года, что он об этой 3060 статьи пишет, еще читателя на копеечку развести. И денег на новую нет. Ни чего этой карте не требуется она одна из лучших 3060 на рынке.
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
7raven
18:41
Весь мир признает все, что угодно, что инопланетяне существуют, если дядя Сэм скажет ))
Весь мир должен признать, что Украине не удастся вернуть территории — советник Трампа
Николай Новичков
18:37
Мой 7500ф под этим кульком и пастойткрионат греется до 85гр за 5 секунд теста. При курве -25. Чет очень не очень кулер.... И 85-это ограничение, что я выставил.
Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Maximus Autismus
18:32
все что нажито непосильным трудом
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем