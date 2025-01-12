Также известно, что он будет использовать ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев.

После успешного выпуска моделей REDMI K80 и K80 Pro, компания Xiaomi продолжает расширять свою линейку флагманских смартфонов, представив последнюю новинку - REDMI K80 Ultra. Недавно опубликованная информация от инсайдера на Weibo даёт представление о том, чего можно ожидать от данного устройства. REDMI K80 Ultra будет схож в плане дизайна с остальной серией смартфонов K80, но с несколькими заметными улучшениями. Смартфон будет оснащён металлической средней рамкой и стеклянным корпусом, что обеспечивает не только прочность, но и элегантный внешний вид. Однако стоит отметить, что даже в версии Ultra не будет перископического объектива, который используется в некоторых других высококлассных моделях, таких как Xiaomi Mi 15. REDMI K80 Ultra, как и его предшественники, будет обладать ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, интегрированным под дисплей. Эта функция уже стала стандартной в серии K80 и обеспечивает высокий уровень безопасности и удобства.

Согласно ранее полученным новостям от инсайдера Digital Chat Station, REDMI K80 Ultra будет оснащён чипом MediaTek Dimensity 9400+. Этот процессор, представленный в октябре 2024 года, уже показал свою высокую производительность в других устройствах, таких как Vivo X200 и Oppo Find X8. Ёмкость аккумулятора REDMI K80 Ultra, как ожидается, составит не менее 6500 мА*ч, что аналогично недавно выпущенному REDMI Turbo 4. Стартовая цена REDMI K80 Ultra, вероятно, будет ниже, чем у REDMI K80 Pro, который оснащён чипсетом Snapdragon 8 Elite. Использование чипа MediaTek Dimensity 9400+ позволит сделать устройство более доступным, сохраняя при этом высокий уровень производительности. Выпуск K80 Ultra ожидается в середине 2025 года.