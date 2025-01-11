Кроме того, MacBook Air M4 улучшится с точки зрения поддержки внешнего монитора.

В 2025 году Apple планирует выпустить обновлённый MacBook Air, оснащённый новым чипом M4, который получит несколько обновлённый. Одним из наиболее значительных улучшений станет увеличение времени автономной работы благодаря повышенной эффективности чипа M4. Как показали другие продукты Apple с этими чипами, такие как MacBook Pro и iPad Pro, новая архитектура чипа обеспечит заметное увеличение срока службы батареи. Поскольку в конструкции MacBook Air не ожидается серьёзных изменений, все улучшения будут сосредоточены на "внутренностях".

Apple сделала важный шаг в своей серии M4, обеспечив все модели стандартной 16 ГБ встроенной памяти. Это изменение также затронет обновления MacBook Air M2 и M3. Более того, M4 MacBook Air будет поддерживать до 32 ГБ встроенной памяти, что превышает предыдущий лимит в 24 ГБ. Новый MacBook Air M4 также улучшит поддержку внешних мониторов. Теперь пользователи смогут подключать два внешних монитора одновременно с использованием встроенного монитора, решая проблему, с которой сталкивались некоторые пользователи в прошлом, когда им приходилось выбирать MacBook Pro из-за потребностей в отображении. Кроме того, Apple представила новую 12-мегапиксельную камеру Center Stage для серии M4, которой, как ожидается, также будет оснащён MacBook Air. Технология Center Stage позволяет отслеживать движения пользователя во время видеозвонков и предоставляет функцию Desk View для одновременного отображения лица и рабочего стола во время прямой трансляции. Это существенно улучшит качество видеоконференций и прямых трансляций.

В новом MacBook Air M4 может появиться опция дисплея с нанотекстурой, ранее применявшаяся в Pro Display XDR и других моделях iPad Pro, MacBook Pro и iMac серии M4. Эта технология обеспечивает лучшее визуальное восприятие, что будет особенно полезно для пользователей, которым важно высокое качество отображения. Ну и стоит уточнить, что новый чип M4 не только увеличит время автономной работы, но и улучшит производительность процессора, графического процессора и ядра нейронной сети.