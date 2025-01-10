Инсайдер опубликовал список смартфонов, в который входят: OPPO Find N5, Honor Magic V4, Vivo X Fold4 и Huawei Mate X7.

В наступающем 2025 году рынок мобильных устройств ожидает прирост инноваций, особенно в сегменте складных смартфонов. Несколько ведущих производителей готовят к выпуску свои флагманские модели. Согласно инсайдерской информации в 2025 году состоится выпуск четырёх флагманских мобильных телефонов со складным экраном, а именно OPPO Find N5, Honor Magic V4, Vivo X Fold4 и Huawei Mate X7. Удивительно, но Xiaomi MIX Fold 5 не появился в этом громком списке, а конкретная причина его отсутствия пока неизвестна.

Первым среди этих устройств появится OPPO Find N5, который ожидается уже в феврале 2025 года. Этот складной смартфон будет обладать чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что делает его одним из самых производительных устройств на рынке в первой половине года. Также он будет оборудован 6,4-дюймовым внешним экраном и 8-дюймовым основным экраном с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, что идеально подходит для игр и мультимедиа. Кроме того, устройство получит заднюю тройную камеру Hasselblad с основным сенсором 50 мегапикселей и аккумулятор ёмкостью почти на 6000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

В июле 2025 года ожидается выпуск Honor Magic V4. Это устройство, вероятно, будет оснащено тем же чипом, что и OPPO Find N5. Данный смартфон будет отличаться более тонким дизайном корпуса и аккумулятором большой ёмкости, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто ценит баланс между мощностью и компактностью. А Vivo X Fold 4, хотя и получил лицензию на доступ к сети телекоммуникационного оборудования в октябре 2024 года, пока не имеет точной даты выпуска. Однако, судя по рыночным тенденциям, его запуск, вероятно, состоится во второй половине 2025 года. Это устройство будет продолжением успешной серии Vivo X Fold, с ожидаемыми улучшениями в дизайне, камерах и производительности. Наконец, Huawei Mate X7, флагманский мобильный телефон Huawei со складным экраном, ожидается вместе с серией Huawei Mate 80, вероятно, в сентябре 2025 года. Он также будет обладать аккумулятором ёмкостью от 6000 мА*ч и мощной системой камер состоящих из трёх сенсеров. Хотя в списке упомянутых устройств не появился Xiaomi MIX Fold 5, возможно компания всё ещё работает над устройством.