При этом модель Vivo X200 Pro в данный момент не разрабатывается, а X200 Pro mini получит новый цвет.

Примерно в апреле 2025 года компания Vivo проведёт конференцию по запуску новых продуктов, среди которых будут представлены смартфоны Vivo X200S и Vivo X200 Ultra. Благодаря утечкам от известного инсайдера Digital Chat Station, стала известна более подробная информация касательно данных устройств.

По его словам, на данный момент версии Vivo X200S Pro не существует. В основном компания работает над Vivo X200S и Vivo X200 Ultra. При этом Vivo X200S позиционируется как универсальный смартфон с прямоэкранным дизайном, который будет немного модернизирован на базе стандартной версии Vivo X200. Основные характеристики Vivo X200S включают 6.67-дюймовый LTPS-дисплей с разрешением 1.5K и чипсет MediaTek Dimensity 9400, созданный на основе архитектуры 4 нм, с ядрами ARM Cortex-X925, Cortex-X4 и Cortex-A720. Ожидается, что смартфон будет оснащён 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища. Он будет обладать быстрой зарядкой мощностью 90 Вт. Ожидается, что цена Vivo X200S будет ниже $800.

При этом Vivo X200 Ultra будет выделяться своими фотографическими возможностями. Он получит трёхкамерную систему, включающую 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 200-мегапиксельный перископный телеобъектив Samsung серии HP. Стартовая цена Vivo X200 Ultra может составлять примерно $770. Кроме того, Vivo X200 Pro Mini, выпущенный в октябре 2024 года, также получит новую цветовую схему. Этот смартфон оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 9400, 6,3-дюймовым OLED-экраном и батареей Blue Ocean ёмкостью 5700 мА*ч.